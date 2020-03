Milliardæren Tom Steyer opgiver sit præsidentkandidatur

Milliardæren og miljøaktivisten Tom Steyer opgiver sit forsøg på at blive Det Demokratiske Partis præsidentkandidat.

Det siger han i en tale til tilhængere natten til søndag dansk tid ifølge AFP.

Steyers beslutning om at trække sig fra feltet af kandidater kommer efter primærvalget i South Carolina lørdag.

Med over halvdelen af stemmerne talt op har Steyer kun opbakning fra knap 12 procent. Det rækker kun til en tredjeplads efter tidligere vicepræsident Joe Biden, der ser ud til at vinde stort, samt senator Bernie Sanders.

Tom Steyer har ellers brugt over 20 millioner dollar på at reklamere for sine politiske budskaber South Carolina.

- Vi er skuffede over, hvor vi endte. Jeg sagde, at hvis jeg ikke kunne se en vej til at vinde, så ville jeg suspendere min kampagne, og ærligt talt kan jeg ikke se en mulighed for at vinde præsidentposten, siger Steyer i sin tale.

Den 62-årige Steyer havde ifølge NBC News satset stort på at få sin kampagne på skinner i South Carolina.

Han har brugt mere tid i delstaten end de øvrige kandidater, og hans hustru, Kat Taylor, flyttede til delstatshovedstaden Columbus for en måned siden.

Hovedbudskabet i Tom Steyer nu afbrudte kampagne var, at USA skulle øge indsatsen for at modvirke klimaforandringer.

I et tweet, der er udsendt tidligt søndag morgen dansk tid, takker han sine tilhængere for støtten og opfordrer dem til at blive ved med at kæmpe for, at præsident Donald Trump taber valget til november.