Milliondyr fly-fuser

Da Venstres Thomas Danielsen i december sidste år blev udpeget som regeringens transportminister, gik der ikke mange dage, før han kastede sig hovedkulds ind i at redde Midtjyllands Lufthavn, der ligger i den valgkreds, hvor han selv er valgt.

Den nyudnævnte minister brugte således dele af juleferien på personligt at mødes med Venstre-borgmester i Viborg og bestyrelsesformand i Midtjyllands Lufthavn Ulrik Wilbek for at finde løsninger, der kunne få lufthavnen på vingerne igen.

Lufthavnen måtte i december sidste år dreje nøglen om efter i årevis at have forbundet Midtjylland med blandt andet København, og lukningen var resultatet af flere års drastiske fald i antallet af passagerer.

Annonce:

'På medarbejdernes og på Midtjyllands vegne er jeg utrolig ked af, at vi nu er nødt til at varsle en midlertidig nedlukning af lufthavnen og varsle opsigelse af medarbejderne,' lød det fra bestyrelsesformand Ulrik Wilbek, efter at det årlige passagertal styrtdykket fra ca. 146.000 rejsende i 2017 til ca. 34.000 i 2022.

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek, er også bestyrelsesformand for Midtjyllands Lufthavn, der ejes af ni midtjyske kommuner. Foto: Claus Bonnerup

Dialog om millionbeløb

Hen over foråret var der ifølge dokumenter, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, tæt dialog mellem Thomas Danielsen og Ulrik Wilbek om lufthavnsredningen.

'Ulrik har efterfølgende snakket med transportminister Thomas Danielsen, som også er positivt indstillet. Her blev beløbet seks millioner nævnt,' fremgår det 7. marts af et statusnotat fra lufthavnsbestyrelsen.

Få uger senere kunne Viborg Kommune annoncere, at lufthavnen var reddet - takket være 4,2 millioner kroner i støtte fra Transportministeriet, og at Midtjyllands Lufthavn ville genåbne 17. april med flyselskabet DAT som operatør på ruten fra Midtjylland til København.

Annonce:

'Ruten mellem Midtjyllands Lufthavn og København er vigtig for mange jyske virksomheder, og derfor er jeg glad for, at flyvningerne nu genoptages. Samtidig håber jeg, at det lokale erhvervsliv vil bakke op om ruten, så den er sikret en god stabil økonomi mange år fremover,' udtalte Ulrik Wilbek.

Midtjyllands Lufthavn har været noget nær en spøgelseslufthavn i de senere år og haft historisk dårlige passagertal. Foto: Ritzau Scanpix

Fløj med tre passagerer

Men lykken var kort.

Bare tre uger inde i genåbningen var flyselskabet DAT tvunget til at nedjustere antallet af ugentlige afgange, fordi man på enkelte flyvninger stort set ingen rejsende havde ombord.

Direktør hos DAT Jesper Rungholm oplyser til Ekstra Bladet, at man på flere afgange fra København til Midtjylland har haft flyvninger med kun tre passagerer, 'og så er det ikke rentabelt for et firma som os', fortæller han.

Derfor meddelte DAT forleden, at man indstiller alle flyvninger fra Midtjyllands Lufthavn fra 8. september, og lufthavnen skal derfor igen på udkig efter et operatør på ruten.

Bestyrelsesformand Ulrik Wilbek kalder forløbet 'ærgerligt', men mener ikke, at lufthavnen er overflødig.

Annonce:

- Den er ikke overflødig for midtjyderne, for vi har haft flere udsolgte morgenafgange. Men den kan være svær at få en forretningsmodel ud af, for det er kun indenrigs, vi flyver. Derfor kigger vi på udgifterne og kigger på, om vi kan sælge terminalen og leje os ind i mindre lokaler for at driftsoptimere, siger Wilbek.

- Er det ikke spild af skattekroner at holde lufthavnen i live?

- Det kan man altid diskutere, men nu kigger jeg på det med Viborg-briller, og vores infrastruktur er ikke imponerende. Vi har ingen motorvej og intet hurtigtog til København. Så det vi har, hvor man kan komme hurtigt frem og tilbage til København, er vores lufthavn, og derfor er den vigtig at holde i live - ikke mindst af hensyn til vores erhvervsliv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Transportminister, Thomas Danielsen (V)

En af Thomas Danielsens første opgaver som transportminister var at redde Midtjyllands Lufthavn. Han afviser, at det handlede om, at han selv er valgt i samme område. Foto: Christian Falck Wolff/Ritzau Scanpix

- Hvad siger det dig, at der på nogle af afgangene kun har været tre passagerer?

- Jeg har ikke set, hvad der har været af passagerer, og jeg driver den ikke. Det kan betyde en masse, og jeg ved ikke, om du henviser til en særlig afgang.

- Når der er så få på nogle af afgangene, kan man så udlede, at det er en overflødig lufthavn?

Annonce:

- Det er der nogle ejere, der mener, at den ikke er, og derfor investerer de i det. Jeg synes principielt, at indenrigsflyvning spiller en vigtig rolle i et Danmark, der er bundet bedre sammen.

- Du har været meget aktiv i at hjælpe lufthavnen og tilført midler. Handler det i virkeligheden om at tækkes erhvervslivet der, hvor du er valgt?

- Nej, jeg synes, at de regionale lufthavne spiller en vigtig rolle i Danmark, og derfor har jeg kastet mig generelt ind i at styrke dem.

- Så det har intet at gøre med, at du også selv er derfra, og du derfor gør en ekstra indsats for hjælpe Midtjyllands Lufthavn?

- Jeg er ikke valgt i Esbjerg eller Sønderborg. Der er mange regionale lufthavne, jeg gerne vil gøre en indsats for, så nej. Det har intet at gøre med, hvor jeg er valgt.