Millioner i dyb krise: Senator skrider på badeferie

I den amerikanske delstat Texas kæmper millioner af indbyggere med at skaffe drikkevand efter en dødelig vinterstorm.

Den historisk brutale vinterstorm har indtil videre kostet mindst 21 mennesker livet, efterladt millioner uden strøm i fem dage og sendt dræbertornadoer mod det sydøstlige USA.

Delstaten står således i en af de største humanitære kriser i nyere tid, men det tager den absolut største politiske figur i Texas med ophøjet ro.

Fjerde dag uden strøm: Så vildt er det i Texas

På badeferie

Onsdag kom det nemlig frem, at senator Ted Cruz var blevet spottet i Houstons lufthavn, mens han og familien var på vej til Mexico på ferie.

Det har skabt massiv vrede mod delstatens republikanske senator, der pludselig er blevet centrum for en gedigen shitstorm på tværs af USA.

'Folk dør bogstaveligt talt af kulde i Texas, og alligevel vælger Ted Cruz at tage til Cancun (mexicansk ferieby, red.)', skriver det demokratiske kongresmedlem Pramila Jayapal på Twitter ifølge BBC.

Torsdag måtte Ted Cruz afbryde sin ferie for at vende hjem til Texas. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Ted Cruz har i en pressemeddelelse torsdag fortalt, at han havde planlagt rejsen for sin datter for at 'være en god far'.

Den voldsomme vrede mod den 50-årige senator har dog fået Cruz til at vende snuden hjem til Texas før tid.

Torsdag blev han mødt af journalister i lufthavnen i Cancun, hvorefter han gik ombord på et fly hjem til kriseramte Texas.

Her havde piben fået en anden lyd.

- Turen var en åbenlys fejltagelse, siger Cruz ifølge New York Times.

Krisen i Texas har blandt andet også medført, at vaccinationscentre er blevet lukket.

Vaccinationscentre holder lukket Kulden har dækket store områder af landet, og flere leveringer af coronavacciner er derfor blevet forsinket. Men stormen lukker og slukker også for vaccinationerne. I Houston har flere vaccinationscentre blandt andet lukket på grund af stormen, og det, forventer man, fortsætter hele ugen. Vis mere Luk

