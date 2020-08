'Min mest chokerende samtale med ham nogensinde'

Et bizart interview med Donald Trump blev mandag aften vist i sin fulde længde. Journalisten bag kalder det den mest chokerende samtale med præsidenten nogensinde

Jonathan Swan er ikke i tvivl.

Det er den mest chokerende samtale, som journalisten nogensinde har haft med Donald Trump. Det fortæller den australske journalist, der arbejder som politisk reporter i USA for Axios, om sit 45 minutter lange interview med den amerikanske præsident.

Interviewet blev for første gang vist i sin fuld længde mandag aften på HBO, og det var to emner, der stjal overskrifterne. Coronavirus og forholdet til Rusland.

Sidstnævnte har tidligere været beskrevet, da en bid af interviewet med præsident Donald Trump blev vist.

Her spurgte Jonathan Swan ind til historierne om amerikanske efterretninger om, at Rusland har udlevet en dusør til de soldater, der dræber specifikke amerikanske soldater.

Donald Trump på coronavirus-briefingen mandag aften. Foto: Ritzau Scanpix/JONATHAN ERNST

Samtalen med Putin

En rystende sag, som Donald Trump ikke har ønsket at give et svar på, men det ændrede sig. Trump var fanget i et hjørne, og han blev spurgt ind til en telefonsamtale med Vladimir Putin 23. juli.

- Nej, det var en samtale, hvor vi diskuterede andre ting. Ærligt talt, så er det en problemstilling, som mange mennesker siger er 'fake news', siger Donald Trump

- Hvem siger det?, spørger Jonathan Swan

- Det er der mange, der gør. Hvis du ser på nogle af de vidunderlige mennesker fra Bush-administrationen, som ikke er venner med mig, så siger de, at det er et falsk problem. Jeg har aldrig talt med ham om det, men jeg har ikke noget problem med at gøre det, siger Donald Trump.

Efterfølgende forsøger Jonathan Swan at spørge yderligere ind til det, men Donald Trump drejer samtalen over på Kina.

Heftig debat om coronavirus

Efterfølgende var det tid til et nyt tema. Coronavirus. Og her fik den heller ikke for lidt.

De to går adskillige gange fejl af hinanden, og Donald Trump påstår hårdnakket, at USA er et af de lande i verden, der har klaret sig bedst. Eksempelvis peger han på, fordi USA er et af de lande, der tester aller mest, så har de flest tilfælde.

Men den køber Jonathan Swan ikke, der fortæller præsidenten, at omkring 150.000 er døde i USA. Journalisten ønsker at diskutere antallet af døde i befolkningen, mens Donald Trump ikke mener, at den statistik er relevant. Han vil kun tale om antallet af døde i forhold til antal bekræftede smittede.

Og det er bare en af de mange gange, hvor de to er uenige om præmissen.

Se den bizarre udveksling herover, og se hele interviewet her.

