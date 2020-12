Minister bekræfter: Nationale restriktioner gælder fra onsdag

I et Facebook-opslag afslører transportminister Benny Engelbrecht, at de skærpede restriktioner, der indtil videre har været indført i 69 kommuner, bliver udrullet til resten af Danmark

Transportminister Benny Engelbrecht (S) bekræfter tirsdag sen eftermiddag på Facebook, at de nuværende restriktioner, der indtil nu har været gældende i en række kommuner, fra klokken 16 i morgen, onsdag, vil gælde for hele landet.

'Coronaen har fået alt for godt fat i Danmark. Smittetallene er for høje, og antallet af indlæggelser stiger. Alt for meget. Og derfor udvider vi nu den delvise nedlukning til hele landet,' skriver ministeren i et Facebook-opslag.

'Og det betyder blandt andet, at børn fra 5. klasse og op sendes hjem fra skole. Det gælder også ungdomsuddannelser og universiteter,' fortsætter han.

'Kulturinstitutioner lukkes. Det samme gør restauranter, barer og cafeer - undtagen for take-away. Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Og private arbejdsgivere opfordres til at sikre så meget hjemmearbejde som muligt.'

Foto: Emil Agerskov

Indkaldt til møde

Tidligere tirsdag bekræftede flere sundhedsordførere over for Ekstra Bladet, at den såkaldte covid-19-følgegruppe var blevet indkaldt til møde i Sundhedsministeriet.

Tidligere har det været et tegn på, at der var nye restriktioner på vej, når sundhedsordførere indkaldes til møde med sundhedsministeren. Noget, transportministeren nu altså går ud og bekræfter.

