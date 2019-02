Minister efter hård kritik: - Ingen skal blive syge af at gå på arbejde

Innovationsminister Sophie Løhde er ærgerlig over, at ansatte på landets sygehuse går grædende hjem fra arbejde på grund af stress

Lørdag aften fik ambulanceredder Rico Wind Mathiesen nok.

Dagligt oplever han nemlig, hvordan sygeplejersker og sosu-assistenter på Sydvestjyst Sygehus i Esbjerg løber så stærkt, at de går sultne, kede af det og stressede hjem fra deres vagt.

En vagt, hvor det nogle gange kan være svært bare at nå simple ting som frokost og toiletbesøg - og ikke mindst ordentlig pleje og håndtering af patienterne.

Derfor satte Rico Wind Mathiesen sig lørdag ned og skrev direkte til innovationsminister Sophie Løhde (V) på Facebook, hvor han råber vagt i gevær på vegne af sine kollegaer i sundhedsvæsnet

Det er dybt urimeligt

Ekstra Bladet har onsdag været i kontakt med netop Sophie Løhde, der fortæller, at hun har læst Rico Wind Mathiesens åbne brev til hende.

Den 35-årige Venstre-politiker erkender, at sundhedssektoren har et problem, når de ansatte går grædende hjem fra arbejde.

Det skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og det er dybt urimeligt, at offentlige ansatte har større risiko for at blive sygemeldt end privatansatte. Vi har derfor i regeringen blandt andet sat 145 millioner kroner af til en sygefraværspakke med en række initiativer, som skal være med til at sænke sygefraværet blandt medarbejderne i det offentlige.'

Sygeplejersker går grædende hjem fra arbejde, advarer Rico Wind Mathiesen i et åbent brev til sundhedsminister Sophie Løhde. Privatfoto/Facebook

Den 40-årige ambulanceredder uddybede tirsdag sin kritik af innovationsministeren over for Ekstra Bladet. Han mener, at politikerne lever for langt væk fra sygehuspersonalets virkelighed.

- Vi oplever simpelthen, at de står med flere patienter, end hvad godt er. Jeg mangler erkendelse af, at mange på sygehusene er pressede, og at det er den virkelighed, vi står i, siger Rico Wind Mathiesen.

Men den kritik er Sophie Løhde dog ikke enig i.

'Jeg er fuldt ud klar over, at der løbes stærkt flere steder i sundhedsvæsnet, hvor man uden tvivl godt kan bruge flere varme hænder. Siden sommeren 2015 har vi da også løftet sundhedsvæsnet med mere and seks milliarder kroner, og i samme periode er der ansat 1000 ekstra læger og 500 flere sygeplejersker i sundhedsvæsnet', skriver innovationsministeren.

'Som en del af vores sundhedsudspil vil vi afsætte 6 mia. kr. i en ny Nærhedsfond, der skal give et ekstraordinært løft til det nære sundhedsvæsen. Pengene – der kommer ud over de midler, der ellers vil blive afsat til sundhedsområdet de kommende år – skal bl.a. bruges til mere sundhedspersonale i kommunerne, flere ambulancer, akutbiler og akutlægebiler', fortsætter hun.

Regeringen kom 16. januar med et udspil til en ny sundhedsreform.

Overblik: Løkkes sundhedsudspil Regeringen opstiller to konkrete mål med en ny sundhedsreform: - Flere patienter skal behandles lokalt, så der skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser i 2025. - Det er især kronisk syge patienter som i langt højere grad skal behandles hos læger i lokale sundhedshuse. Midlet er at nedlægge de fem regioner og fyre de 205 regionspolitikere for at erstatte dem med tre lag: - Øverst vil være et statsligt organ kaldet ’Sundhedsvæsen Danmark' under Sundhedsministeriet, som står for økonomi, it og styring. - I midten fem sundhedsforvaltninger, som geografisk passer med de nuværende regioner. Forvaltningerne skal stå for driften af sygehuse, ambulanceberedskabet og praksisområdet. - Tættest på borgerne skal være 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber, som skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet. Fællesskaberne skal ’bygge bro’ mellem praktiserende læger, kommuner og sygehuse. Samtidig vil regeringen sikre patienterne bedre rettigheder med en række tiltag: - Sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage. - Patientvejledningen skal forbedres ved hjælp af ét samlet patientnummer, som man kan ringe til for at få vejledning og hjælp. - Førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel. Vis mere Luk

