Minister: Frivillige vacciner skal i brug så hurtigt som muligt

Det er fortsat uvist, hvornår de frivillige vacciner kan tages i brug. Men det skal ske så hurtigt som muligt ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Det siger han mandag på et pressemøde. Tidligere har en af de interesserede virksomheder vurderet, at det muligvis først kan ske i juni.

- Hele ideen er at give et tilbud til de borgere, som har lyst til at tage imod tilbuddet. Det går ikke, hvis der går flere måneder. Idéen er, at det skal gå så hurtigt som muligt, siger sundhedsministeren.

Det er det juridiske, der tager tid. I næste uge vil der blive udstedt en bekendtgørelse, hvilket betyder, at der fra 20. maj kan blive åbnet for, at interesserede kan få et stik. Det fremgår af et udkast til bekendtgørelsen.

Først der kan de interesserede virksomheder gå i gang med at masseansætte personale til at stå for ordningen.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er ikke en del af den danske ordning for vacciner. I stedet kan interesserede vælge at blive stukket med dem frivilligt. Og ordningen kommer op at stå.

- Det er klart realistisk. Jeg kan registrere, at der er et stort ønske fra dele af befolkningen til at gøre brug af det her.

- Det er godkendte vacciner, og derfor har vi lavet den her model, siger Magnus Heunicke.

Ministeren tør ikke give et bud på, hvor mange borgere der vil benytte den.

Det er personer under 40 år, der vil have størst incitament til at tage imod en frivillig vaccine fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Det forventer direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

- Vi må se, hvor stor efterspørgslen bliver nu. Nu får vi i første omgang etableret tilvalgsordningen, siger Søren Brostrøm.

Han understreger, at man skal til en læge for at blive orienteret om risikoen, inden man modtager vaccinen.

- Det er den konkrete læge og den konkrete person, der skal afveje risikoen, siger Søren Brostrøm.

En af de virksomheder, som har tilbudt at stikke frivillige med vacciner, er Practio. De har tidligere vurderet, at der vil gå to uger fra det tidspunkt, hvor rammerne for opgaven er på plads.

Det betyder, at det muligvis når at blive juni, før det første stik kan gives.

Selskabet har to overordnede kriterier, før de kan påtage sig opgaven. Det oplyser Jonas Nilsen, som er læge i og medstifter af Practio.

- Vi skal have nogle klare retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, så lægerne har klare rammer og ved i hvilke tilfælde, de kan ordinere vaccinen, siger han.

Og så skal der være en økonomisk sikkerhed omkring projektet, oplyser Practio.

- Der skal være en garanteret minimumsbetaling, så vi kan lave den investering, der skal til for at bygge rammerne, siger Jonas Nilsen.

De to vacciner er ikke en del af den officielle ordning, fordi der er en meget lille risiko for alvorlige bivirkninger. Derfor er de taget ud, fordi der er to andre vacciner, og fordi pandemien er under kontrol i Danmark.