Minister giver 100 millioner til corona-bekæmpelse i ulande

Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) giver 100 millioner kroner til en ny akutpakke.

Den skal hjælpe udviklingslandene med at inddæmme og bekæmpe coronavirus.

- Jeg har benyttet den sidste uge til at danne mig et overblik over, hvordan situationen ser ud i de meste fattige og skrøbelige lande.

- Det ser ud, som om corona er på vej, og vi må konstatere er, at de lande vil blive ekstraordinært ramt, siger Rasmus Prehn.

Mange udviklingslande kæmper i forvejen med alvorlige sygdomme, og derfor skal der sættes ind nu, vurderer ministeren.

- Mange har allerede lungeinfektioner, og mange dør af malaria og diarré. WHO taler om, at der er en dødelighed med 10-20 procent, hvis folk i forvejen er syge eller udmagrede, så der skal handles nu.

- Der er massivt brug for information samt sanitet og hygiejne.

Fokus for akutpakken er blandt andet på bedre adgang til rent vand og sanitet.

Selv om ministeren sagtens kan forstå, at danskerne er mest optagede af situationen herhjemme, er han sikker på, at de fleste ville bakke op om akutpakken.

- De penge, der er tale om her, er penge, som vi allerede har budgetteret på finansloven i forhold til en budgetpost, hvor vi kan hjælpe i akutte situationer.

- Nu bruger vi dem her, og det tror jeg, der er store opbakning til. Jeg er sikker på, at danskerne også tænker, det er vigtigt med international solidaritet, og at vi rækker ud til dem, der om muligt har det værre end os selv, siger han.

Der gives 50 millioner kroner til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og 50 millioner kroner til FN's Børnefond (Unicef).

Danmark har i forvejen givet 10 millioner kroner til udvikling af en corona-vaccine og otte millioner kroner til WHO's krisefond.