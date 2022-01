Minister har fået corona og misser EU-rådsmøde

Endnu en minister er testet positiv for corona. Denne gang er det Rasmus Prehn (S), der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Det skriver han på sine sociale medier.

Senest meddelte kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) op til weekenden, at hun også var blevet testet positiv for coronavirus. Dermed gik hun glip af weekendens genåbning af kulturlivet.

Også Prehn går glip af planlagte opgaver. Han misser eksempelvis et EU-rådsmøde i Bruxelles mandag, skriver han på Facebook.

- Slukøret, testet positiv for corona og i selvisolation. Jeg fik svar på min PCR-test i går aftes.

- Dog kun med meget begrænsede symptomer indtil nu. Lidt ondt i hovedet, halsen og ørerne mm. Håber ikke det blive værre end det. Hurra for vaccinationerne og det tredje stik.

- Jeg skulle have været til EU-rådsmøde i Bruxelles i dag, men må blive hjemme. Dygtige medarbejdere taler på Danmarks vegne i stedet for mig. Jeg bliver i lejligheden og arbejder her fra, skriver han.

Danmark har i løbet af de to første uger af 2022 i gennemsnit haft omkring 20.000 daglige smittetilfælde med coronavirus. I den seneste uge har der været registreret over 20.000 daglige smittetilfælde.

Senest var tallet søndag mere end 26.000 coronatilfælde på et døgn.

Smitten er accelereret, i takt med at den nye coronavariant omikron er blevet dominerende i Danmark.

Men omikron er ikke lige så alvorlig som deltavarianten, da der ifølge de danske sundhedsmyndigheder kun er halvt så stor risiko for at blive indlagt som med delta, der tidligere var dominerende i Danmark.

I sidste uge besluttede Folketinget ikke at forlænge en række restriktioner, som stod til at udløbe.

Det betød, at dele af kulturlivet søndag fik lov at genåbne efter at have været lukket ned siden midten af december.

Genåbningen betød, at blandt andet museer, kunsthaller, biografer, spillesteder, teatre, højskoler og aftenskoler genåbnede søndag.