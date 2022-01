Minister: Italiens præsident vil tage en periode mere

Italiens præsident, Sergio Mattarella, har sagt ja til at blive på posten i endnu en periode.

Det oplyser minister for regionale anliggender, Mariastella Gelmini, lørdag til nyhedsbureauet Reuters.

- Præsident Sergio Mattarellas velvilje i forhold til at tage endnu en periode, som et overvældende flertal af de politiske partier har bedt om, viser hans ansvarsfølelse og hans bånd til sit land og dets institutioner, siger hun.

Hidtil er det ikke lykkedes de politiske partier i Italiens underhus at finde en kompromiskandidat, de fleste kan støtte.

Underhuset har gjort syv forsøg på at nå til enighed om en kandidat ved afstemning.

Det er dog endnu ikke afgjort, om Mattarella fortsætter.

Ved lørdagens afstemning i Italiens underhus var det ham, der fik flest stemmer, nemlig 387. Men det er et godt stykke under de minimum 505 stemmer, der skal til for at genvælge ham som præsident.

Omkring 380 af underhusets medlemmer afstod fra at stemme, skriver nyhedsbureauet dpa.

Det er ventet, at der kommer en ottende afstemning senere lørdag, hvor det er håbet, at partierne kan samles om en kompromiskandidat.

En kilde sagde tidligere lørdag, at premierminister Mario Draghi havde bedt Mattarella om at fortsætte 'for landets bedste'. Draghi vil i så fald håbe på selv at kunne fortsætte som premierminister.

På forhånd var Draghi nævnt som favorit til at overtage præsidentposten efter Mattarella. Men hans koalition vil samtidig gerne se ham fortsætte som premierminister.

Den tidligere centralbankchef repræsenterer ikke noget parti. Han har som premierminister stået i spidsen for Italiens samlingsregering siden februar 2021.

Under hans tid ved roret har Italien haft økonomisk fremgang. Derudover har der været en sjælden politisk enighed.

Hverken Draghi eller Mattarellas kontor har endnu ikke kommenteret sagen. Men den 80-årige præsident har tidligere sagt, at han ikke ønskede en periode mere.

Mattarella har været Italiens præsident siden februar 2015.

Præsidentposten kan have stor betydning, hvis der skal træffes beslutninger om opløsning af parlamentet eller findes en ny premierminister. Ellers er embedet mest ceremonielt.