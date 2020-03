Minister med ny opfordring: Kom nu Danmark!

På det ene pressemøde efter det andet har forskellige ministre fra regeringen opfordret den danske befolkning til at tage myndighedernes anbefalinger seriøst og undgå at sprede smitte blandt befolkningen.

Men tilsyneladende er det langt fra nok, der har taget den opfordring til sig.

Således opfordrer sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) nu i kraftige vendinger folk til at følge anbefalingerne.

Det sker på hans Facebook-profil, hvor han indleder med at skrive, at han ser 'alt, alt for mange, som ikke holder afstand, og som åbenbart ikke føler, det er relevant for dem at gøre som myndighederne siger.'

Det gælder ALLE

Han understreger, at epidemien er i gang i Danmark nu, og at vi ikke længere kan undgå den, men at vi kan sætte en dæmper på den kraftige stigning af nye tilfælde.

'Vi ser store stigninger i antal indlagte. Det kan vores sundhedsvæsen ikke holde til'.

'Så kom nu Danmark: Det er nu, det er afgørende vigtigt, at ALLE nu følger tre retningslinjer', skriver han og henviser til, at man skal begrænse den fysiske kontakt, hvilket betyder, at man skal undgå håndtryk og holde afstand til andre mennesker hvorend man færdes, og at man skal hoste i sit ærme samt holde god håndhygiejne.

Han understreger samtidig med versaler, at det gælder 'ALLE', også de sunde og raske, som risikerer at starte en smittekæde, som bringer smitten videre til nogen, som er særligt udsat, så som et barn med nedsat immunforsvar eller en kronisk patient.

Selv ens venner bør man holde afstand til, og derfor skal man ikke holde fest med alle andre, der er bedt om at holde sig hjemme.

Torsdag oplyste Magnus Heunicke på et pressemøde, at i alt 68 personer i Danmark er indlagt med covid-19. Heraf er 10 personer indlagt til intensiv behandling for sygdommen.