Minister nægter at svare på kritik

Tirsdag morgen skrev erhvervsminister Simon Kollerup et opslag på Facebook om, at 'grænsen er nået', og at bankerne er grådige, når de kræver negative renter fra danskere med en formue på mere end 100.000 kroner.

Udmeldingen mødte efterfølgende kritik fra bankekspert Lars Krull, der mener, at erhvervsministeren mangler forståelse for den store sammenhæng. Han forklarede blandt andet, at udgiften i stedet vil ramme danskere, der har gæld, da de vil blive krævet at betale mere i rente.

Ekstra Bladet har forholdt kritikken for Simon Kollerup, men ministeren valgte at ignorere kritikken og i stedet gentage sig selv.

Vi stillede ham tre spørgsmål. Erhvervsministeren blev spurgt om et svar på ovenstående kritik, og så blev han bedt om at forholde sig til Lars Krulls pointe om, at erhvervsministeren i stedet skal sørge for, at der er fair konkurrence, så bankerne ikke alle gør det samme og bruger den samme sats. Til sidst blev han spurgt om, hvorvidt han overvejer at få skatteministeren til at fjerne retten til rentefradrag på betaling af negative renter.

Politikersvaret

Men erhvervsministeren ville ikke forholde sig til et eneste af Ekstra Bladet spørgsmål. I stedet sendte hans presseansvarlige følgende svar fra Simon Kollerup på skrift:

'Bankerne har på det seneste flere gange rykket grænsen for de negative renter ned. Det bliver simpelthen nødt til at stoppe. Min bekymring er, at bankerne bliver ved med at stramme skruen for de negative renter, så helt almindelige danskere skal betale for at have deres egne penge i banken. Det nemme er jo at smide omkostningen over på kunderne. Men hvor skal kunderne gå hen til sidst, hvis udviklingen fortsætter? Det er for tidligt at konkludere noget, men nu har jeg indkaldt bankernes forening, Finans Danmark, til et møde om sagen', står der.

Ekstra Bladet havde udtrykkeligt fortalt, at vi ikke ønskede en gentagelse af ministeren pointe fra Facebook-opslaget, men det var i sidste ende præcis det, vi fik.

