Minister om skandalepsykolog: - Jeg får helt ondt i maven

Psykolog Michael Adam Guul er blevet afsløret i at kalde sig læge uden at være det og i at skrive - tilsyneladende - uvidende psykologer på sine forældreevneundersøgelser. Undersøgelser, som kommuner har brugt til at afgøre, om børn har skullet anbringes eller ej.

Desuden har Ekstra Bladet fremskaffet 27 af hans rapporter fra 2018, som ifølge flere eksperter indeholder graverende fejl og mangler.

- Det er meget alvorligt. Det er det mest indgribende, du kan udsætte en familie for. Og hvis børn er blevet anbragt på baggrund af hans rapporter, er de blevet det på et ikke psykologfagligt og ikke psykologetisk grundlag, lyder dommen blandt andet fra autoriseret, specialiseret psykolog Lise Merrild.

Historierne har fået flere politikere til at reagere, og nu melder social- og ældreminister Astrid Krag sig også på banen.

- En fagperson, der beskæftiger sig med udsatte børn og deres familier, må under ingen omstændigheder lave så mangelfulde og problematiske undersøgelser, lyder det i et interview.

- Man får ondt i maven af at tænke på, at der kan være børn, der ikke har fået hjælp på grund af den her mand, siger hun også.

Hør nogle af de mest graverende fejl i psykologens rapporter samt hans forskellige forklaringer.

Sager bør genoptages

Ifølge Astrid Krag bør alle sager, som Michael Adam Guul har været inde over, genoptages. Og det arbejde er allerede sat i gang.

For få dage siden sendte Ankestyrelsen, på baggrund af Ekstra Bladets afsløringer, et brev ud til alle landets kommuner:

'Kommunerne bør identificere de sager, hvor de har anmodet psykolog Michael Adam Guul om at udarbejde erklæringer og genvurdere sagerne', lød beskeden blandt andet i brevet.

Ankestyrelsen oplyser også, at specifikke kommuner er blevet bedt om at aflevere en redegørelse, alt imens noget tyder på, at de også vil genbesøge egne sager, hvor Michael Adam Guuls rapporter er blevet lagt til grund for eventuelle afgørelser.

'Vi kan mere generelt oplyse, at vi selv genvurderer børnesager, hvor vi bliver opmærksomme på, at der kan rejses berettiget tvivl om, hvorvidt oplysningsgrundlaget i sagen har været fyldestgørende,' skriver de i en mail.

Minister Astrid Krag (S) kalder Ankestyrelsens initiativ for klogt.

- Det er vigtigt, at vi får gennemgået sagerne, så vi kan være sikre på, at der ikke er børn, der lider overlast på grund af den her konkrete psykologs forkerte handlinger, siger hun også.

Alarmklokker burde ringe

Afsløringer om Michael Adam Guuls fejlbehæftede rapporter kommer, efter regeringen netop har præsenteret en aftale under navnet Børnene Først, der blandt andet skal sikre, at børn tvangsfjernes tidligere end i dag.

- Kan du forstå, hvis folk sidder og tænker: Fint nok Astrid Krag, men hvad med at få styr på systemet omkring anbringelser, før I begynder at anbringe flere børn?

- Den her konkrete sag, hvor en mand har brudt ganske mange regler, og en forvaltning ikke har reageret på tydelige advarselslamper, er selvfølgelig helt ekstrem. Men en del af Børnene Først er jo netop at få løftet hele området. For eksempel så man er to socialrådgivere på de tungeste sager.

Foto: Emil Agerskov

Aftalen sikrer flere midler, der blandt andet skal løfte retsikkerheden. Ministeren langer dog alligevel ud efter de kommuner, som har brugt Michael Adam Guul i vid udstrækning uden at opdage noget.

- Det er klart, at i denne konkrete sag er der nogle alarmklokker, der burde have ringet, siger hun og uddyber:

- Det her er et system, vi skal kunne have tillid til. Det er de allermest udsatte børn, det handler om. Det er de sager, hvor forældre måske omsorgssvigter børn, og hvor børn vokser op med vold eller misbrug.