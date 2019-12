Minister skjulte central regnefejl i månedsvis

En regnefejl har medført at Danmark i årevis har undervurderet omfanget af de danske landbrugs udledning af drivhusgasser. Det har fødevareminister Mogens Jensen vidst siden 29. august, men har tilbageholdt oplysningerne.

Det skriver Altinget, som er kommet i besiddelse af flere interne mailkorrespondancer.

Nyheden har skabt vrede blandt ordførere i både den blå og den røde lejr.

- Regeringen skylder en forklaring på, hvorfor de vælger først at informere os i november, når de i flere måneder har vidst, at denne her viden kan have ret vidtrækkende konsekvenser for vores arbejde med klima," siger Zenia Stampe (RV) ifølge Altinget.

Hun får opbakning af Konservatives Mette Abildgaard, der mener at Mogens Jensen 'i den grad har svigtet sit ansvar over for Folketinget' og kalder det en 'betydelig regnefejl'. Ordførere fra Enhedslisten og Venstre bakker ligeledes op om Stampes udtalelse.

'Brikker skulle falde på plads først'

Miljø- og Fødevareministeriet forklarer beslutningen om tilbageholdelsen af oplysningerne med, at de ventede på den sidste redegørelse fra Aarhus Universitet. Det er departementet der afgør, hvornår Folketinget skal oplyses.

"I dette tilfælde var det departementets vurdering, at det først ville være hensigtsmæssigt at orientere Folketinget, når flere brikker var på plads. Det kom de 6. december med AU's sidste redegørelse, hvorefter Folketinget blev orienteret,"

"Det betyder selvfølgelig ikke, at ministeriet har ønsket at hemmeligholde tal eller oplysninger om lavbundsarealet. Og Aarhus Universitet, som har ansvaret for fejlen, gik selv ud med nyheden om det opjusterede lavbundsareal 21. november, skriver ministeriet i et skriftligt svar til Altinget.