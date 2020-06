Minister skummer af raseri: 'Taget som gidsler'

Tysk minister er rasende over smitteudbruddet på et slagteri, som nu igen betyder lukkede skoler og børnehaver i landets folkerigeste delstat

'Hele regionen er taget som gidsler'.

Så kontant er udmeldingen fra den tyske forbundsminister for arbejds- og socialanliggender, Hubertus Heil, efter at mere end 1500 medarbejdere på et Tönnies-slagteri i byen Gütersloh i Nordrhin-Vestfalen er testet positive med corona.

Her har delstatens været nødsaget til at lukke skoler og børnehaver, mens hele Tyskland holder vejret for en potentiel anden bølge.

Ingen tillid

Det tyske smittetal (kontakttal, red.) eksploderede nemlig henover weekenden til 2,88, hvilket hovedsagligt skyldes smitteudbruddet på det lokale slagteri fra Tysklands største kæde.

Netop kæden Tönnies beskyldes nu af landets sundhedsmyndigheder for ikke at have overholdt regler om hygiejne og afstand. i weekenden holdt Clemens Tönnies, firmaets stenrige ejer, et pressemøde, hvor han beklagede situationen. Han tager 'hele ansvaret, men nægter at træde tilbage', lød det fra rigmanden.

Hurbertus Heil har understreget, at han har 'præcis nul procent' tillid til den familiedrevne virksomhed, hvor arbejdsforholdene for de bulgarer og rumænere, der er blevet smittet, udlægges som dybt kritisable.

Clement Tönnies afviser kategorisk at lade myndigheder se østeuropæernes ansættelseskontrakter. Smitteudbruddet kan nu lukke hele regionen igen.

- Det kan slet ikke udelukkes lige nu, siger delstatens øverste leder Armin Laschet til britiske The Guardian.

- Vi har lukket skoler og børnehaver. Vi vil undersøge, om der er behov for flere tiltag i de kommende dage, uddyber hun.

Røde Kors-ansatte foran indgangen til en af de huse, hvor de hjemsendte slagterimedarbejdere befinder sig i karantæne. Foto: David Inderlied/dpa

Alle Tönnies-slagterier i Tyskland, foruden det i Gütersloh syd for Bremen, er nu lukket ned, mens virksomhedens godt 7000 slagterimedarbejdere er sat i karantæne i huse, hvor Røde Kors holder opsyn med dem.

Nyheden om de mange smittede i delstaten Nordrhin-Vestfalen kommer, efter at myndighederne netop havde åbnet butikker, skoler og andre samfundsinstitutter igen.

Derfor har udbruddet på Tönnies-slagteriet også skabt voldsom vrede blandt delstatens cirka 18 millioner indbyggere.

- Jeg forstår, hvorfor folk er vrede, siger Hurbertus Heil.

Myndighederne arbejder nu på at begrænse smitten ved blandt andet at teste alle familiemedlemmer til de ansatte på slagteriet i Gütersloh.

I alt har Tyskland bekræftet knap 190.000 tilfælde af smitte. 8882 mennesker er døde, efter de var smittet med coronavirus.

