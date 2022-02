Minister: Statslige museer skal aflyse russiske udstillinger

Musikhuset Aarhus bør aflyse en forestilling med Den Russiske Nationalballet mandag.

Andre kultursteder bør også gennemgå deres programmer for den kommende tid.

Sådan lyder en kraftig opfordring fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) lørdag.

- Jeg mener ikke, at nationalballetten fra Rusland bør optræde på dansk jord i en situation, hvor Rusland har angrebet et frit demokratisk land.

- Jeg kan ikke pålægge Musikhuset at aflyse forestillingen. Men det er klart min holdning, at den slags arrangementer ikke bør foregå i den nuværende situation. Lige præcis fordi det er nationalballetten, så mener jeg ikke, at det er noget, vi skal tillade på danske kulturinstitutioner.

Det er på nuværende tidspunkt planen, at den russiske ballet 'Svanesøen' skal opføres i Musikhuset mandag.

På det statslige kulturområde er Ane Halsboe-Jørgensens holdning klar.

- Jeg slår en streg på mit område og siger, at al samarbejde med det officielle Rusland på vores statslige institutioner skal ophøre.

- Mit ministerium har bedt de statslige museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst om at gennemgå samarbejder og aftaler for at se, om der er aftaler med den russiske stat, der skal stoppes.

- Jeg mener ikke, vi kan have den slags kulturelt samarbejde med det officielle Rusland på nuværende tidspunkt, lyder det.

Ministeren opfordrer andre kultursteder til at kaste et kritisk blik på, hvad og hvem de har på programmet.

De bør overveje, hvad 'man vil lægge navn til', siger hun.

- Det er den enkelte institution, der må træffe sin beslutning i det enkelte tilfælde. Der, hvor det handler om det officielle Rusland og officielle samarbejder, mener jeg, at det er ret klat.

- Men der kan være mange forskellige situationer, hvor den enkelte institution må lægge et kritisk blik på, hvad man vil lægge navn til. Man må vurdere det enkelte tilfælde, siger ministeren.

Om mulighed for kompensation for aflysninger siger hun:

- Det er ikke sådan, vi kan gøre det. Men der er en klar opfordring fra mig til at se programmerne efter i sømmene.

Fredag skulle den verdensberømte russiske operasanger Anna Netrebko have optrådt i Musikhuset Aarhus. Netrebko endte dog med selv at aflyse.

- På grund af den nuværende situation (i Ukraine, red.) besluttede vi at aflyse koncerten i aften. Det er meget triste dage, og vi er dybt bekymrede for alle involverede menneskers velbefindende, lød det i en udtalelse fra Netrebko.

Hun henviste til krigen mellem Rusland og Ukraine, der brød ud, da Rusland natten til torsdag invaderede den ukrainske nabo.

Det russiske balletkompagni skal efter planen også optræde i Odense 5. marts.

I en pressemeddelelse opfordrer De Konservative i byen dog til at aflyse besøget.