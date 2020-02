Minister trækker sig: Sendte 270 beskeder til 16-årig

Skotlands finansminister, Derek Mackay, trækker sig fra sit embede efter anklager om, at han skulle have sendt 270 beskeder til en 16-årig dreng på sociale medier.

Beskederne skulle være sendt, efter at de to var blevet venner på Facebook og Instagram.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt Sky News.

Ministeren erkender, at han har 'opført sig dumt' og undskylder til drengen og 'dem, som han har skuffet', skriver mediet.

Tilbagetrækningen kommer, blot få timer før Derek Mackay skulle offentliggøre regeringens budget for det kommende år.

- Jeg talte med førsteministeren (svarer til den danske statsminister, red.) i aftes og bebudede min tilbagetrækning med øjeblikkelig virkning.

- Det har været et kæmpe privilegium at tjene regeringen, og jeg er ked af at have skuffet mine kollegaer og supportere, siger Mackay.