Minister venter aftale om kompensation for restauranter onsdag

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har indkaldt arbejdsmarkedets parter til forhandling om en justering af kompensationsordningen for restauranter, der holder åbent for takeaway i 38 kommuner, der er ramt af nedlukning.

Det siger han til Ritzau, kort inden forhandlingerne går i gang.

- Jeg har et håb og en forventning om, at vi inden for meget få timer kan nå til enighed med arbejdsmarkedets parter om, hvordan vi bedst muligt både kompenserer, men også gør det muligt for restauratører at blive ved med at sælge takeaway, siger Peter Hummelgaard.

Meldingen kommer, efter at nye restriktioner for at bremse smittespredningen af coronavirus er trådt i kraft onsdag.

Restriktionerne betyder, at barer, caféer og restauranter i 38 kommuner skal lukke. Dermed vil det kun være muligt at købe mad som takeaway.

De gældende regler betyder dog, at spisesteder, der holder åbent for takeaway, ikke vil være i stand til at søge om lønkompensation.

Og det vil alt andet lige betyde, at mange restauratører vil lukke helt, har brancheforeningen Horesta advaret om.

Og det er beskæftigelsesministeren enig i. Derfor vil han i løbet af onsdag forsøge at strikke en ny aftale sammen med arbejdsmarkedets parter.

- Vi vil sikre, at de ordninger, vi laver, gør det muligt at kompensere den del af virksomheden, som er blevet tvunget til at lukke, men jo også gør det muligt for dem at have noget omsætning i gang for at redde det hjem, der reddes kan i december, siger Peter Hummelgaard.

Indtil der falder en aftale på plads, mener ministeren godt, at restauratører kan åbne dørene for takeaway onsdag med en tro på, at de vil høre under en kommende kompensationsordning.

- Det håber jeg, der er mange, der vil gøre, fordi vi er mange, der gerne vil støtte dem, og når vi nu skal være derhjemme med familierne, så vil vi gerne have et mangfoldigt udbud af mad, siger Peter Hummelgaard.