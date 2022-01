Minister: Vigtigt at gøre sundhedsvæsenet mere robust

En af de vigtige ting ved en kommende sundhedsreform er, at man sikrer sundhedsvæsenets robusthed.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et åbent samråd om intensivpladser på de danske sygehuse.

På samrådet understreger han, at man opskalerer og nedskalerer efter behov.

Ifølge sundhedsministeren ligger den nuværende kapacitet på niveau med kapaciteten i marts sidste år.

- Det er ikke et mål, at der skal være mange ledige pladser, siger han.

Samrådet blev indkaldt, efter at der var en rapport, som viste, at der kun var ti ledige senge på de danske intensivafdelinger den 6. december. Rapporten var lavet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Politikerne på samrådet er enige om, at det er et øjebliksbillede. Derfor går spørgsmålene mere generelt på, hvordan man sikrer et robust sundhedsvæsen.

Men Magnus Heunicke medgiver, at sundhedsvæsenet er mere presset i år. Men det gælder også resten af Europa, siger han.

Sundhedsministeren nævner også, at regeringen i forbindelse med finansloven sidste år lavede en vinterpakke til sygehusene.

Den sendte akut en milliard kroner til regionerne.

På samrådet kalder De Konservatives sundhedsordfører Per Larsen det for en 'lappeløsning'.

- Er det ikke rettidig omhu at sørge for at få skaleret op? spørger han.

Per Larsen peger på vigtigheden af, at man får ansat mere personale. Han peger blandt andet på et fald i antallet af intensivsygeplejersker.

Sundhedsministeren nævner, at der i Danmark er en mangel på arbejdskraft. Derfor kan man ikke rekruttere sig ud af det, lyder det.

- Vi er nødt til at se på i sundhedsvæsenet, om vi kan bruge ressourcerne bedre og klogere, siger han.

Men personalemangel og hvordan ressourcerne kan bruges bedst muligt, vil også fylde i den kommende sundhedsreform ifølge Magnus Heunicke.

Regeringen har flere gange udskudt en sundhedsreform. Statsminister Mette Frederiksen (S) lovede i denne uge, at regeringen vil komme med sit udspil og sætte gang i forhandlinger i første kvartal i år.