Minister vil kontrollere affald og stoppe flere lastbiler

Dansk affald, der er affaldssorteret og kan genanvendes, må ikke ende på lossepladser i Asien og skade miljø og klima.

Derfor besluttede regeringen og et bredt flertal i Folketinget i 2020 i aftalen 'Klimaplan for en grøn affaldssektor' at styrke tilsynet med eksport og import af affald.

Hvordan det konkret skal ske ifølge regeringen, er miljøminister Lea Wermelin (S) nu klar til at præsentere.

Administrative tilsyn skal gå fra cirka 100 til 1700 årligt, mens fysiske tilsyn skal gå fra cirka 300 til 700 årligt.

- Den her markante styrkelse af affaldstilsynet handler både om,e at flere lastbiler skal stoppes, hvor lasten og papirerne tjekkes.

- Men i virkeligheden handler det også om, at der er flere, der skal kigge på, at de papirer, der bliver udfyldt, hvor man kan se, at der er ugler i mosen, bliver tjekket.

Styrkelsen af affaldstilsynet sker for at 'undgå, at affald ender på fjerne strande langt herfra, hvor det både forurener miljøet og kan skade lokalbefolkningens sundhed'.

- Men også fordi, når vi beder danskerne om at gøre en grøn forskel ved skraldespanden, så skal man være sikker på, at der ikke bagefter bliver blandet sammen på skraldet, og det ender med at gå op i røg i stedet for at blive genanvendt, siger Lea Wermelin.

Tilbage i 2019 kom det frem i en TV 2-dokumentar, at en del af de tusinder af containere med plastikaffald, som danske borgere har sorteret til genanvendelse, havner i Malaysia og Indonesien.

Dengang kaldte Lea Wermelin det dybt uacceptabelt og siger,at hun vil sætte en stopper for problemet.

Viser et tilsyn, at virksomheder ikke overholder reglerne, kan en bøde vente.

- Det er altid en konkret vurdering, når man er på tilsyn, hvor grel overtrædelsen er. Det kan gå fra påbud til i sidste ende politianmeldelser og meget høje bøder. Jo mere affald man bryder reglerne med, jo højere bliver bøden, siger ministeren.

Ud over styrkelsen af tilsynet med eksport og import af affald lægger regeringen også op til, at tilsynet med virksomheders affaldshåndtering styrkes.

Her skal der være mere fokus på sortering af erhvervsaffald.

Regeringens bud på øget affaldstilsyn skal forhandles blandt aftalepartierne, der tæller Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.