Minister vil undersøge anklage om overgreb i domkirke

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil have undersøgt anklager om overgreb og grænseoverskridende adfærd i sag ved Københavns domkirke.

Det skriver Berlingske. Også biskoppens håndtering af sagen skal undersøges af Kirkeministeriet.

Søndag kunne avisen fortælle, at en ansat i Vor Frue Kirke - også kendt som Københavns domkirke - har beholdt sit job til trods for anklager om flere års overgreb mod et barn.

Medarbejderen er fortsat ansat i kirken. Det vækker bekymring blandt kolleger, fordi mange unge konfirmander og medlemmer af drengekoret kommer i kirken.

Overgrebene har ifølge Berlingske fundet sted i 1990'erne.

Til avisen siger Ane Halsboe-Jørgensen, at hun er 'dybt rystet' over sagen.

- Den adfærd, der er beskrevet i artiklen, er uforenelig med at arbejde i folkekirken eller andre steder. Det kan ikke siges tydeligt nok, siger kultur- og kirkeministeren.

Offeret er i dag en voksen mand, men fortæller til Berlingske, at han blev krænket seksuelt i kirken, da han var mellem 12 og 14 år.

Den formodede krænker har ifølge avisen ledelsesansvar for flere kolleger.

Domkirken fik kendskab til sagen i 2014. Her blev den politianmeldt, skriver Berlingske. Sagen blev dog henlagt på grund af daværende regler om forældelse.

Biskop Peter Skov-Jakobsen siger til Berlingske i en skriftlig kommentar, at han retrospektivt ville ønske, at han dengang havde reageret kraftigere.

Grænseoverskridende adfærd er 'helt uacceptabelt', understreger han til avisen.

To andre mænd fortæller, at den ansatte også har krænket dem seksuelt, men at kirkens ledelse ikke blev orienteret om de sager.