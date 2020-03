Ministerens erfarne far: Vi ser ikke meget til Magnus

Den store sundhedskrise har gjort Magnus Heunicke (S) til en af Danmarks vigtigste og mest magtfulde mænd. Som sundhedsminister står han i frontlinjen – og nu også i skudlinjen – for regeringens håndtering af coronakrisen, der truer med at lukke store dele af samfundet helt ned.

- Ingen har ønsket sig at stå i den her situation. Heller ikke Magnus. Men jeg synes han gør det fremragende. Han holder ud, og han holder af os. Det er det vigtigste lige nu, siger faren Henning Jensen, der var borgmester i Næstved gennem 22 år, mandag til Sjællandske.

Henning Jensen og hans hustru, Inger Heunicke, tilbringer megen tid i sommerhuset på Enø – få hundrede meter fra Magnus Heunicke og Nina Groes nyerhvervede sommerhus. Men familierne ser ikke meget til hinanden. Som i slet ingenting.

- Vi er alle enige om at passe godt på Inger, der kæmper med sclerose og har nedsat immunforsvar. Derfor har vi ingen fysisk kontakt. Men vi skriver hver dag sammen – hele familien. Det foregår på messenger i stedet. Her deltager hele familien.

Henning Jensen har også noteret sig, at sønnen på det seneste er blevet udsat for markant kritik fra oppositionen efter en start på coronakrisen, hvor et enigt folketing bakkede op om samtlige krævende beslutninger.

- Det finder jeg ikke så sært, for hvem tør angribe statsminister Mette Frederiksen? Så er det nemmere at hakke på Magnus, som er længere nede i hierakiet. Sådan er politik. Men jeg synes han håndterer det flot og vi støtter ham 100 procent.

Henning Jensen var borgmester i Næstved Kommune fra 1988 til 2011, hvor han overlod stafetten og borgmesterkæden til Carsten Rasmussen.