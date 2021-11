Ministerie drøftede muligt slettede sms'er med kommission i juni

I juni var Justitsministeriet i drøftelser med Minkkommissionen om, at der kunne være sms-beskeder, som kommissionen ønskede at få udleveret, men som var blevet slettet.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) i et skriftligt citat tirsdag.

- Det fremstår i debatten som om, at regeringen ikke samarbejder fuldt ud. Det er simpelthen ikke rigtigt, siger han.

- Justitsministeriet har haft løbende dialog med kommissionen om udlevering af materiale, herunder i juni 2021, og også om de udfordringer, som udlevering af sms-beskeder kunne give anledning til, blandt andet på grund af slettede sms-beskeder.

Han afviser at stille op til interview.

Justitsministeriet bekræfter, at der i juni blev drøftet, at sms-beskeder kunne være slettet, uden at der dog blev drøftet specifikke personers sms-beskeder.

Tidligere har Minkkommissionen oplyst, at den 29. april beder de relevante ministerier, herunder Statsministeriet og Justitsministeriet, om at sikre telefonisk materiale til kommissionen.

I Justitsministeriet bliver medarbejdere allerede i foråret bedt om ikke at slette blandt andet sms-beskeder.

I Statsministeriet svarer man først kommissionen 8. september, har kommissionen oplyst.

Her er sms-beskeder fra fire personer, herunder statsminister Mette Frederiksen (S) og departementschef Barbara Bertelsen, blevet slettet som led i en automatisk sletning af beskeder. I Mette Frederiksens tilfælde efter 30 dage.

Minkkommissionen har oplyst til TV 2, at den fem dage senere, 13. september, beder om at få sms-beskederne genskabt. Uden at få svar.

26. oktober kunne B.T. fortælle om statsministerens slettede sms-beskeder. Tre dage senere oplyste Justitsministeriet, at teknikere fra politiet efter aftale med Statsministeriet skulle hjælpe med at genskabe de slettede sms-beskeder.

Det er et halvt år efter kommissions henvendelse og først efter, at medierne er gået ind i sagen.

I den skriftlige kommentar anfører Nick Hækkerup, at Minkkommissionen har haft en 'fundamental' anderledes tilgang til sms-beskeder end tidligere kommissioner.

- Det er vigtigt at understrege, at det er i overensstemmelse med gældende regler at slette sms’er, så længe journaliseringspligten iagttages, siger han.

- Minkkommissionen har imidlertid haft en fundamentalt anden tilgang til indhentning af sms'er end tidligere kommissioner, idet den generelt ville indhente sms-beskeder.

- Da kommissionen i april 2021 meddelte regeringen dette, var der desværre allerede sms’er, der var slettet. Regeringen samarbejder selvsagt fuldt ud med Kommissionen.

- Ingen kommissioner har fået tilnærmelsesvis så mange sms'er udleveret som denne kommission, og vi forsøger nu at få politiet til at genskabe de sms-beskeder, som er blevet slettet.

Det har ikke været muligt at spørge justitsministeren, hvorfor politiets teknikere tilsyneladende først involveres tre dage efter B.T.'s historie, hvis Justitsministeriet har kendt til et muligt problem med slettede sms-beskeder siden juni.