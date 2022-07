Ministerium i shitstorm over kropspositiv kampagne

Det spanske ligestillingsministerium får en røffel fra flere af de kvinder, som ministeriet selv forsøgte at hylde i en ny kampagne.

Kampagnen var lavet af Kvindeinstituttet under ministeriet for at hylde alle kroppe med teksten 'Sommeren er også vores' og et billede af fem forskellige kvinder iført badetøj på en sandstrand.

- Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare, hvor vred jeg er lige nu ... Jeg er så vred, at jeg bogstavelig talt ryster, siger en af kvinderne, briten Sian Green-Lord, der er blevet illustreret på plakaten, ifølge The Guardian.

32-årige Sian Green-Lord, der ligger på et håndklæde til venstre, har nemlig fået bortredigeret en benprotese fra et billede, som ministeriet ikke engang havde fået lov til at bruge til kampagnen.

Mistede benet i uheld

Den britiske model holder i dag motiverende foredrag, efter hun i 2013 mistede benet, da hun blev ramt af en taxi i New York.

- En ting er, at de bruger mit billede uden min tilladelse. Men noget andet er at redigere min krop, min krop med min benprotese ... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, men det mere end bare forkert, siger hun.

Billedet tog kunstneren bag plakaten, catalonieren Arte Mapache, fra hendes Instagram-profil. Kunstneren har allerede undskyldt over for kvinderne, at hun har brugt billederne uden tilladelse og for at bruge en skrifttype, hun heller ikke havde ret til at bruge.

- Grundet den - retfærdige - kontrovers, der er opstået over billedrettighederne i illustrationen, har jeg besluttet, at den bedste måde at kompensere for skaderne er at dele mine indtægter for arbejdet ligeligt mellem menneskerne på plakaten, sagde kunstneren ifølge The Guardian torsdag.

Blev irriteret

Det er anden gang, siden kampagnen blev lanceret, at plakaten får voldsom kritik.

Allerede et par dage efter den så dagens lys klagede den britiske model Nyome Nicholas-Williams over, at hendes billede blev brugt til illustrationen, uden hun selv havde givet tilladelse til det.

Nyome Nicholas-Williams, der sidder andenyderst til højre på plakaten, anede slet ikke, at hendes billede ville blive brugt til illustrationen.

- Til at begynde med var det fedt at se billede, men da jeg bemærkede, at det var til en kampagne, blev jeg irriteret over, at de ikke havde spurgt, om jeg ville være en del af det, sagde hun ifølge The Guardian.

Hun er glad for, at hun har været med til at inspirere kunstneren, og hun byder også både undskyldningen og kompensationen velkommen, men hun vil stadig gerne have 'en snak om vigtigheden af samtykke og at bede personer om lov til at bruge deres billeder'.

Kvindeinstituttet, der er tilknyttet Ligestillingsministeriet, har på Twitter takket kunstneren for at skabe opmærksomhed om anti-tykfobisk aktivisme og for at anerkende sine fejl vedrørende billedrettighederne.