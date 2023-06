Ministerium slår fast: Behandling af olieholdigt spildevand er bortskaffelse

Behandling af importeret olieholdigt spildevand er bortskaffelse og ikke nyttiggørelse, lyder det i en ny juridisk vurdering fra Miljøministeriet.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye vurdering går imod tidligere vurderinger fra Miljøstyrelsen.

Dermed åbner ministeriet for, at importen og den efterfølgende udledning i Agersø Sund kan stoppes.

- Ministeriets overordnede juridiske vurdering er, at der er tale om bortskaffelse, mens Miljøstyrelsen i konkrete sager har vurderet, at der har været tale om nyttiggørelse. Med den her beslutning bliver det muligt at genoptage sagsbehandlingen af de eksisterende tilladelser, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Det er Miljøstyrelsen, der har den endelige afgørelseskompetence.

Derfor skal Miljøstyrelsen nu genoptage sagsbehandlingen af de eksisterende tilladelser med henblik på at vurdere, om der er tale om bortskaffelse eller nyttiggørelse af olieholdigt spildevand.

Olieholdigt spildevand sejles med tankskibe fra Norge til Slagelse Kommune, hvor virksomheden RGS Nordic behandler det.

Her er det blevet afdækket, at virksomheden kan nyttiggøre to procent af spildevandet, mens resten ledes ud i Agersø Sund.

Det har fået bred kritik for at ødelægge havmiljøet i området.

Praksissen har været tilladt, fordi Miljøstyrelsen har vurderet, at der var tale om nyttiggørelse af det olieholdige spildevand.

De seneste måneder har embedsværket forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt behandlingen i stedet har karakter af bortskaffelse.

Hvis det er tilfældet, åbner det muligheder for at stoppe importen og udledningen til Agersø Sund.

Det er nemlig ikke tilladt at importere affald til bortskaffelse i Danmark, medmindre afsenderlandet ikke selv har kapacitet til at behandle affaldet.

Miljøministeriets nye vurdering vækker stor begejstring i Greenpeace, der har ført en aktivistisk kamp mod importen.

- Vi er virkelig, virkelig glade, tilfredse og taknemmelige for, at Magnus Heunicke gør, hvad han kan, for at få det stoppet med det samme, siger klimapolitisk leder Helene Hagel.

Dansk Industri er omvendt meget kritisk over for meldingen fra miljøministeren.

- Jeg er dybt bekymret over, at ministeren har besluttet at genoptage allerede afgjorte sager. Det stiller virksomhederne i en meget svær situation, hvor det er svært at drive virksomhed, og der ikke er sikkerhed for investeringer. Der er brug for saglighed og faglighed, og jeg håber, at de få godkendelser, som allerede er givet, får lov til at fortsætte, siger underdirektør og miljøpolitisk chef i DI Karin Klitgaard i en pressemeddelelse.