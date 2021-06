Ministerium strammer regler efter overvågning under Trump

USA's justitsministerium strammer sine regler for, hvornår ministeriet har lov til at indhente data fra medlemmer af USA's Kongres.

Det sker, efter at den tidligere præsident Donald Trumps administration i al hemmelighed opsnappede data fra kongresmedlemmer, journalister og en tidligere advokat i Det Hvide Hus.

Det oplyser den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, i en erklæring mandag lokal tid.

Demokratiske kongresledere lovede søndag at undersøge ministeriets metoder under Trump. Blandt andet skulle Trumps administration have indhentet data fra demokraterne Adam Schiff og Eric Swalwell.

Begge er medlemmer af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus og var udtalte kritikere af den nu tidligere republikanske præsident.

Trump forsøgte angiveligt at finde ud af, om det var dem, der havde lækket ødelæggende oplysninger om hans valgkampagnes bånd til Rusland i valgkampen i 2016.

Det skete tilsyneladende ved, at justitsministeriet under Trump beordrede it-giganten Apple og en anden, unavngiven udbyder til at udlevere data om hans politiske modstandere.

Der var tale om såkaldt metadata, det vil sige telefonnumre og fortegnelser over opkald og beskeder, men ikke indholdet af beskeder eller samtaler.

Ministeriet beordrede også Apple til at holde det hemmeligt.

Det er dog uklart, om Trump direkte bad justitsministeriet undersøge Schiff og Swalwell.

Justitsministeriet har under Trumps embedsperiode fået udleveret data om omkring 100 mennesker.

Overvågning af medlemmer af Kongressen er et alvorligt tiltag. Det vil kræve en virkelig god begrundelse og godkendelse fra øverste sted i justitsministeriet.

Justitsminister Merrick Garland siger mandag lokal tid, at han har instrueret vicejustitsminister Lisa Monaco i at styrke de eksisterende principper og procedurer for at opnå adgang til registre over politikeres data.

