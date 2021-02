Ministerrokade i Sverige

Den svenske statsminister Stefan Löfven præsenterede fredag morgen en ministerrokade, efter to tidligere ministre har forladt og trukket sig fra deres poster

Den svenske statsminister Stefan Löfven har fredag præsenteret en ministerrokade.

Rokaden betyder, at de nye ansigter på ministerposterne er Märsta Stenevi og Per Olsson Fridh fra De Grønne, fortæller Löfven på et pressemøde.

Märsta Stenevi bliver boligminister og minister for ligestilling mellem kønnene, mens Per Olsson Fridh bliver minister for internationalt udviklingssamarbejde.

- Jeg er utrolig glad for denne opgave. Hvis vi skal være i stand til at opbygge samfundet sammen, skal folk være sikre i vores samfund. Jeg synes, det er en meget givende og logisk kombination, siger Märta Stenevi, da hun bliver spurgt ind til kombinationen som boligminister og minister for ligestilling mellem kønene.

Stenevi og Olsson Fridh erstatter tidligere finans- og boligminister Per Bolund, der bliver ny minister for miljø og klima og vicestatsminister, mens Åsa Lindhagen, der tidligere var minister for ligestilling, bliver ny finansminister.

Ministerrokaden kommer efter den tidligere minister for udviklingsbistand, Peter Eriksson (Miljöpartiet), og Isabella Lövin, der var miljøminister og vicestatsminister, har forladt og trukket sig fra regeringen.

Tilstede på pressemødet var de nye ministre, samt de ministre der har fået nye poster.

Socialdemokratiske Löfven blev spurgt ind til, om han havde tillid til alle sine ministre fra sit eget parti, nu hvor han havde ikke havde valgt at forfremme og rokere blandt dem.

Artiklen fortsætter under billedet...

De nye ministre var tilstede på pressemødet, sammen med ministre der har fået nye poster. Foto: 10040 ANDERS WIKLUND/TT/Ritzau Scanpix

- Absolut, jeg har den største tillid til alle ministre, ellers er du ikke minister, sagde den svenske statsminister på pressemødet.

- I denne situation har jeg valgt ikke at foretage et større regeringsskifte under hensyntagen til pandemien.

Stefan Löfven har de seneste måneder taget mere og mere kontrol over den svenske coronahåndtering, efter mange kritikere mente, at ansvaret for, hvad Sverige gjorde under epidemien lå hos statsepidemiolog Anders Tegnell og landets sundhedstyrelse.