Ministre: Der er job i Danmark til de ukrainere der vil

Med en ny særlov vil regeringen ikke alene sikre ukrainske flygtninge opholdstilladelse, men også tilladelse til at søge arbejde i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) forventer, at der vil være job til de ukrainere, der kommer hertil som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

Ikke mindst fordi der allerede er gode erfaringer med at beskæftige ukrainere i Danmark.

- Omkring halvdelen af de nuværende ukrainere i Danmark arbejder i landbruget, men jeg tror ikke, at landbruget kan absorbere alle dem, der kommer til Danmark nu.

- Derfor appellerer vi til, at en større del af arbejdsmarkedet overvejer, om der er plads til en ukrainer.

- Og så er det vores opgave sammen med arbejdsmarkedets parter at sørge for, at vejen ind til det job bliver så kort som muligt og ikke bliver mødt af alle mulige bureaukratiske benspænd, siger han ved en pressebriefing fredag formiddag.

Han mener, at ukrainske flygtninge - når de ellers er faldet på plads i Danmark og har fået noget ro - vil have godt af at få et arbejde.

- En del af det at have det godt er, at man ikke render rundt på et asylcenter og snurrer rundt om sig selv og ikke ved, hvad man skal gøre af sig selv.

- At man har noget fornuftigt og meningsfyldt at give sig til, for eksempel at have et arbejde og tjene penge, siger han.

Han understreger, at regeringens fokus først og fremmest er på at hjælpe mennesker i nød.

Det handler ikke om at løse problemet med manglen på arbejdskraft, hvilket er stort politisk emne herhjemme. Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Det er ifølge Hummelgaard svært at sige, hvor meget det kommer til rykke på det danske arbejdsmarked, hvis en masse ukrainere lige pludselig strømmer ind.

- Vi ved ikke, om der ender med at komme et par tusinde ukrainere til Danmark, eller om der kommer 20.000 eller for den sags skyld 100.000.

- Det afgørende er, at de, der kommer, at ud over vi med særloven sikrer et klart og tydeligt opholdsgrundlag fra start af, at de i videst muligt omfang kan finde beskæftigelse.

- Og der har vi en gunstig arbejdsmarkedssituation, som gør, at der fra dag ét vil være stor efterspørgsel efter de folk, som kommer hertil. Vi ved, at ukrainere ikke er et folk, som er arbejdssky, siger Hummelgaard.

Ledigheden blandt danskere er lige nu lavere end længe. Siden efteråret 2020 er den stort set faldet fra måned til måned.

Torsdag offentliggjorde Danmarks Statistik, at den var nede på 76.800 personer, svarende til 2,7 procent af arbejdsstyrken.

I december opgjorde Danmarks Statistik samtidig antallet af ledige job til 59.500, hvilket er det højeste tal, der er registreret, siden statistikken blev indført i 2010.