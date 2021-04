Ministre tavse om rejse: Underskriver aftale om asylsamarbejde med Rwanda

Danmarks udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen er lige nu i Rwanda for at lave en aftale om et asylsamarbejde

Mens danske ministre og ministerier har været helt tavse på sociale medier om et besøg i Rwanda, kunne Rwandas udenrigsministerium tirsdag og onsdag fortælle på Twitter, at de havde fået fint besøg fra Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har således tirsdag underskrevet to aftaler, hvor der lægges op til et tættere asyl- og migrationssamarbejde mellem Danmark og Rwanda.

Det skriver Altinget.

'Danmark og Rwanda er nu blevet enige om at indgå to samarbejdsaftaler, som udtrykker gensidig interesse i et tættere asyl- og migrationssamarbejde og om øgede politiske konsultationer om udviklingssamarbejde,' skriver Udenrigsministeriet til Altinget.

Ifølge Udenrigsministeriet er der dog ikke tale om forpligtende aftaler endnu.

Rwanda er det eneste land, der har meldt sig klar til at agere dansk modtagecenter for asylansøgere.

Det er således regeringens plan, at folk, der søger asyl i Danmark, skal flyttes til et center i for eksempel Rwanda, mens deres sag behandles. Her skal de også efterfølgende have asyl.

Tidligere på måneden ville Mattias Tesfaye hverken be- eller afkræfte overfor Jyllands-Posten, at han forhandlede med Rwanda.