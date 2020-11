Mink-Mogens i kovending: Avlsdyr kan muligvis blive skånet

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har ifølge Jyllands-Posten i TV Midtvest åbnet op for, at nogle avlsmink ikke nødvendigvis skal aflives.

Det er lodret imod tidligere meldinger har ministeren og statsministeren.

- Minkavlen kan ikke gøre for, at coronaen er kommet. Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlsdyr

- Regeringen har intet imod minkavl. Tværtimod har vi været med til at fremme minkavl. Det er en vigtig økonomi og mange arbejdspladser, siger Mogens Jensen tirsdag aften ifølge Jyllands-Posten.

Tumpe-Mogens er færdig

Ingen lovhjemmel

Siden landets statsminister Mette Frederiksen i sidste uge meldte ud, at 'Alle mink skal aflives,' har der hersket mere forvirring end nogensinde.

For senere kom det frem, at hverken fødevareminister eller statsministeren har hjemmel i loven til at beordre nedlæggelse af de cirka 17 millioner mink, der er i Danmark.

I et brev til minkavlerne lød det blandt andet 31 gange, at de dyrene 'skal' nedlægges. Men egentlig havde myndighederne kun hjemmel i loven til at anbefale det.

Mette F. giver lussing til Mink-Mogens

Forbyde det til 2022

I et lovforslag fremsat af regeringen lød det, at man vil forbyde hold af mink frem til 2020.

Det vil med lovforslaget blive forbudt føre mink ind og ud af Danmark, føre mink mellem minkfarme og tilføre nye mink til dyrehold. Loven tæller ikke zoologiske haver, cirkus eller privatejede mink, så længe man har maksimalt fem mink.

En overtrædelse af loven vil kunne give bøde eller fængsel op til seks måneder. Med loven i hånden vil myndighederne med politiets hjælp kunne tvinge sig adgang til minkfarme.

Læs mere af Ekstra Bladets dækning af sagen her:

Mogens' undskyldning: Tekniske problemer

Mink-Mogens afviser: Kendte ikke omstridt mail

Blodrøde tal: Det går elendigt for mink-branchen

Konservativ profil: STOP aflivningen af raske mink