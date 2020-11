Mink-skandalen: Seks topministre advaret 1. oktober

En række ministre i regeringens absolutte top er på et tidligt stadie blevet advaret om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle landets raske mink.

Det fremgår af redegørelsen om det forløb, der har fået fødevareminister Mogens Jensen til at trække sig.

Allerede 22. september fik Mogens Jensen selv besked om, at en aflivning af alle danske mink krævede ny lovgivning.

I et bilag til et Forberedende Økonomiudvalgsmøde fremgår det sort på hvidt, at en total nedslagtning ikke har hold i den på daværende tidspunkt gældende lovgivning.

'Et scenarie med aflivning af alle danske minkbesætninger (...) vil (ikke, red.) kunne kræves aflivet mod erstatning på det foreliggende hjemmelsgrundlag, og at iværksættelse af scenariet derfor vil kræve en lovændring,' lyder det i en redegørelsen om sagen.

Det fremgår, at Mogens Jensen personlig godkendte det såkaldte cover denne dato.

Bilaget kom dog aldrig med til det Forberedende Økonomiudvalgsmøde.

Flere advaret

1. oktober - altså over en måned inden den totale nedslagning - nåede advarslen ud i en endnu bredere kreds i regeringen.

Regeringens covid-19-udvalg fik klar besked i et bilag.

Afsløring: Mink-Mogens' medarbejdere blev advaret

Medlemmerne af udvalget tæller: Sundhedsminister Magnus Heunicke (formand), finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup, udenrigsminister Jeppe Kofod, kulturminister Joy Mogensen og justitsminister Nick Hækkerup.

'MFVM (Miljø- og fødevareministeriet, red.) vurderer endvidere, at et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området,' lød det med henvisning til en eventuel beslutning om at aflive alle mink.

Dette scenarium blev dog ikke drøftet på mødet, fremgår det af redegørelse.

Nyt møde

Både udenrigsminister Jeppe Kofod og finansminister Nicolai Wammen deltog godt en måned senere i et møde i regeringens Koordinationsudvalg 3. november, hvor det blev endeligt besluttet at slå alle mink ned.

Men her advarede de altså ikke om udfordringen med lovgivningen.

På det Koordinationsudvalgs-mødet kom lovgrundlaget nemlig slet ikke taget op som et problem, fremgår det af redegørelsen.

Opdatering kl. 15: Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, har onsdag eftermiddag indkaldt justitsminister Nick Hækkerup, udenrigsminister Jeppe Kofod og finansminister Nicolai Wammen til samråd for at få svar på, hvorfor de tre ministre ikke på mødet 3. november advarede statsminister Mette Frederiksen om den manglende lovhjemmel.

Kan redegørelse hitte rede i det?

Det virtuelle pressemøde 4. november. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Redegørelsen for mink-skandalen slår en interessant krølle på sig selv.

Den konkluderer, at ingen af de ministre, som 4. november var med på et pressemøde om aflivning af alle danske mink, var orienteret om den manglende lovhjemmel.

Men som Ekstra Bladet har beskrevet ovenfor, var både sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og erhvervsminister Simon Kollerup dog til stede på mødet 1. oktober, hvor beskeden om den manglende lovhjemmel ifølge redegørelsen blev givet til dem i deres papirer. De to ministre var ligeledes på plads til det virtuelle pressemøde 4. november, hvor samme redegørelse konkluderer, at de ikke var orienteret.