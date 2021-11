Minkavlere sagsøger staten: Kræver 600 millioner kroner

Minkavlere sagsøger staten med krav om 600 millioner kroner.

Det er det beløb, de 700 minkavlere mener, at de har fået for lidt i erstatning for de minkskind, der blev destrueret sidste år.

Det skriver TV 2 Fyn.

Politikerne fastsatte et loft på 250 kroner per minkskind i aftalen fra 2020. Men på auktioner i efteråret 2021 landede dansk minkskind på en gennemsnitlig salgspris på 323 kroner, skriver regionalmediet.

Derfor mener minkavlerne, at de får 73 kroner for lidt per skind.

En minkavler ved navn Jens Jensen bliver spurgt, om ikke det er grisk at kræve flere penge nu, når de 250 kroner afspejler skindprisen for tidspunktet, hvor aftalen blev indgået.

Men det afviser han.

- For de dyr, der blev aflivet sidste år i november, skulle sælges her i 2021. Og så skal man også have 2021-priser, siger han til TV 2 Fyn.

Erstatningen for de destruerede skind er en del af den samlede erstatning, der skal udbetales til minkavlerne. Det samlede beløb er anslået til at blive 19 milliarder kroner.

'Danmarks dyreste pressemøde', blev det i sin kaldt, da man annoncerede aftalen om kompensation til minkavlerne.

Omkring en ottendedel - 2,5 milliarder kroner - er blevet udbetalt, viser en status på Fødevarestyrelsens hjemmeside fra 19. november.

Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, var inde over aftalen om erstatning til minkavlerne. Og han siger til regionalmediet, at Venstre kan stå på mål for prisen, der blev beregnet ud fra de tilgængelige oplysninger på daværende tidspunkt.

- Så er der en efterrationalisering ud fra prisudvikling og markedsudvikling. Men det må afgøres i retten, siger han til regionalmediet.

Omkring 15 millioner mink blev krævet aflivet, efter at der i 2020 blev fundet en virusmutation blandt dyrene.

Den skabte en frygt for, at kommende vacciner mod coronavirus ikke ville kunne være lige så effektive over for mutationen som over for det oprindelige coronavirus.

