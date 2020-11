Minkformand: - Ingen vej tilbage

Dansk minkavl har ingen fremtid, selvom det viser sig at regeringens ordre om tvangsaflivinger af alle danske mink viste sig at være ulovlig.

Det siger formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, i et interview med Finans.

- Det er en skrækkelig og vanskelig situation, at der med ét nedlægges et erhverv. Men det er ingen vej tilbage. Bestyrelsen og ledelsen i vores organisation er helt enige om det. Skulle der være få minkavlere tilbage, som fik lov at fortsætte i en eller anden situation, er der alligevel ikke en fremtid. Vi kan kun overleve, hvis vi er et stort og stærkt erhverv, siger Tage Pedersen.

På et pressemøde onsdag i sidste uge beordrede regeringen alle danske mink aflivet.

Siden har det vist sig, at regeringen ikke havde lovgivningen til at udstede sådan en ordre.

Formand Tage Pedersen mener, at løbet er kørt for erhvervet. PR-foto: Kopenhagen Fur

I et brev til de danske minkavlere beklager regeringen, at det ikke fremgik, at det for minkbesætningen med raske mink og uden for smittezonen blot var en opfordring at aflive minkene.

Men det sker altså for sent, siger han. Erhvervet er nemlig allerede i gang med at lukke sig selv ned.

Nu vil Danske Minkavlere i stedet fokusere på at få ordentlige erstatninger til de minkavlere, der mister deres levebrød.

Mink-sagen kort Onsdag: Mette Frederiksen og Mogens Jensen: Alle mink i landet skal dø Fredag: Fødevarestyrelsen under Mogens Jensen sender brev til landets minkavlere, som 'skal' slå mink ihjel inden 16. november. Søndag: Mogens Jensen oplyser, at mink-ordre blot var opfordring, samt at regeringen 'ikke kunne afvente ny lovgivning', før de krævede alle mink dræbt. Mandag: Mogens Jensen beklager uklar kommunikation. Tirsdag: Mogens Jensen siger, at han ikke var klar over, at ordren om mink-drab var ulovlig.

