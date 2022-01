Minkkommission kom et skridt tættere på actioncard-forfattere

Et af Minkkommisisonens første spadestik i forløbet om politiets actioncard til samtaler med minkavlere, der i november 2020 fik besked på at aflive alle mink, bragte dem torsdag tættere på det pågældende actioncards oprindelse.

Torsdag afgav vicepolitiinspektør Bo Samson, der fungerede som en af stabscheferne i Operationsstab Mink under Den Nationale Operative Stab (Nost), sin forklaring.

Han blev blandt andet spurgt til, hvad han kendte til det pågældende actioncard.

Oprindeligt var det ikke meningen, at Minkkommissionen skulle beskæftige sig med politiets actioncard fra forløbet.

Det blev i første omgang undersøgt af en advokat, Claus Guldager. Han fandt, at kortet havde 'et urigtigt indhold'. Han fandt videre, at der var blevet begået 'fejl og forsømmelser' i forbindelse med formuleringerne af kortet.

Blandt andet fordi det ikke var blevet legalitetsikret.

Det centrale er en anvisning af, hvad politiet skal fortælle minkavlere, hvis de nægter af aflive deres mink. Ordlyden var:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

- Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

- Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Derfor ville kommissionen høre Bo Samson, om han vidste, hvem der havde skrevet det pågældende actioncard.

- Det her specifikke actioncard er blevet til - som jeg har kendskab til - af vores juridiske sektionsleder, en medarbejder i den juridiske sektion og Uffe Stormly.

Uffe Stormly, der var daglig leder af Nost, skal afgive sin forklaring for Minkkommissionen 20. januar. Den juridiske sektionsleder skal afhøres 21. januar.

Det omtalte actioncard blev ifølge advokatundersøgelsen skrevet 6. november 2020.