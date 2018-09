Mistanke om omfattende valgfusk i Sverige

Der er opstået mistanke om, at der er sket fejl og foregået fusk flere steder i Sverige under søndagens valg til Riksdagen. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Foreløbigt er det uklart, om der er hold i mistanken, men Riksdagens kontrolmyndighed, Valprövningsnämnden (VPN), har modtaget omkring 300 klager.

Det fortæller Cecilia Persson fra VPN.

- De fleste handler om riksdagsvalget, men vi har ikke været i stand til at gennemgå dem alle sammen endnu, siger hun til svensk SVT om klagerne.

Flere af dem drejer sig om medlemmer af politiske partier, som har fulgt vælgere ind i valglokaler samt stemmebokse og hjulpet dem med at stemme.

Ifølge Dagens Nyheter er flere tilfælde blevet politianmeldt. Og både i Värmland og i kommunen Degerfors kan der potentielt blive tale om omvalg, skriver avisen.

Degerfors Kommune har politianmeldt to lokalpolitikere for 'unødig valgpåvirkning'. En af dem har ifølge anmeldelsen tilbudt penge i bytte for stemmer.

Chokeret dansk udenrigsordfører

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, gav allerede på valgdagen udtryk for, at det svenske stemmesystem var mangelfuldt.

Jensen har været udsendt som valgobservatør flere steder, herunder i Rusland og andre steder i Østeuropa, men valgsystemet i Sverige har chokeret ham:

- På alle de mange valgobservationer, jeg har været på, har jeg ikke set noget, der kommer bare i nærheden af, hvor udemokratisk det svenske valg faktisk er, sagde han.

De svenske vælgere får ikke udleveret en stemmeseddel med samtlige partier på, som det er tilfældet i Danmark. I Sverige har hvert parti i stedet sin egen stemmeseddel, som vælgerne skal tage med sig fra valglokalet ind i stemmeboksen.

De andre tilstedeværende i rummet kan således se, hvem vælgeren stemmer på.

- Det er så langt væk fra noget, der bare minder om europæisk standard inden for en valghandling, vi ville tillade - selv i østeuropæiske lande, sagde Jensen, der var i Malmø for at besøge en række valgsteder og med egne øjne se, hvordan det forløb.

Her oplevede han, at 'partisoldater' stod helt oppe foran valglokalerne, hvor de forsøgte at give vælgerne stemmesedler til deres respektive partier. Var det forløbet på samme måde på en af de valgobservationer, Jensen har været på, ville han have udtalt den skarpeste kritik, fortalte han.