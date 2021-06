Mistillidsvotum til den svenske statsminister Stefan Löfven

Forstå den svenske regeringskrise

Krisen, som har ført til mandagens mistillidsafstemning, skyldes uoverensstemmelser om huslejepriser. Det nuværende svenske system kræver, at en organisation forhandler husleje på vegne af lejere.

Regeringen har tidligere lovet sine støttepartier - undtagen Vänsterpartiet - at sætte huslejen fri.

Det er altså uenigheden om, hvordan huslejepriser skal fastsættes, som i sidste ende har ført til, at det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna har fremlagt et mistillidsvotum over for den svenske regering.

Hvis mandagens afstemning ender med, at regeringen bliver væltet, har den svenske statsminister, Stefan Löfven, valget mellem at træde tilbage eller at udskrive nyvalg inden for en uge.

Kilde: Ritzau