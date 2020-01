Modstand mod dansk pris til 'Englands Paludan'

Han er blevet kaldt 'Englands Paludan', og lørdag modtager den britiske højrefløjsaktivist Tommy Robinson Trykkefrihedsselskabets pris Sappho-prisen.

En begivenhed, som den danske politiske venstrefløj ikke har tænkt sig at lade gå uset forbi.

Projekt Antifa, Socialistisk Ungdomsfront og Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination står bag en demonstration mod den kontroversielle aktivist, der afholdes fra klokken 13 i Rigsdagsgården ved Christiansborg.

'Trykkefrihedsselskabet skal møde modstand, når de forsøger at hædre en voldsdømt racist!', skriver arrangørerne på begivenheden på Facebook, der i skrivende stund tæller 193 deltagere.

Arrangørerne lover at 'stå med bannere og råbe af og overdøve Tommy Robinson og Trykkefrihedsselskabet, når de ankommer', skriver de.

Tommy Robinson ankommer til retssagen i juli 2019, hvor han idømtes ni månders fængsel. Foto: Ritzau Scanpix

Dømt prismodtager

Den 37-årige Tommy Robinson er blandt andet kendt for at være en af grundlæggerne bag English Defense League (EDL), samt medlem af British National Parti og det britiske Pegida.

Han har modtaget flere fængselsdomme for blandt andet vold. Senest blev han i juli 2019 idømt ni måneders fængsel for at handle mod rettens anvisninger. Han modtog dog politisk asyl i USA, inden dommen blev eksekveret.

Her slår 'Englands Paludan' fodboldfan i jorden

'Englands Paludan' overfaldet med milkshake

Ifølge Trykkefrihedsselskabets formand Aia Fog skal modtageren af Sappho-prisen have 'udvist uforfærdethed og kompromisløshed i kampen for det frie ord'.

- Og det har Tommy Robinson. Han har det måske i ekstra grad, fordi han har været udsat for deformering, personlig forfølgelse, fængsling og alt muligt i et forsøg på at lukke munden på ham. Alligevel står han fast og er ikke bukket under, og det synes vi skal hædres, siger formand for Trykkefrihedsselskabet Aia Fog.

Facts om Robinson Navn: Stephen Christopher Yaxley-Lennon, men kendt under pseudonymet Tommy Robinson. Alder: 37. Tidligere: Leder af English Defence League og Pegida UK. I dag: Onlineaktivist og selverklæret 'borgerjournalist', hvor han konfronterer islamister og medier, han mener ikke laver deres arbejde ordentligt.

Prisen uddeles årligt, og tidligere modtagere af prisen tæller advokat Karoly Németh og tegner Kurt Westergaard, men ifølge Aia Fog er det ikke usædvanligt, at prisen går til en, der ikke er dansk.

- Prisen er før gået til en, der ikke er dansk. I 2016 var det sir Roger Scruton, og det har også været amerikanere, tyskere, russere og canadiere. Så der er ikke et krav om, at det skal være en dansker. Det skal bare være en, der kæmper for det frie ord, siger hun.

Uden tumult

Hos Københavns Politi forventer man, at demonstrationen mod prisuddelingen kommer til at forløbe uden tumult.

- Vi har modtaget en anmeldelse om, at der skal være en demonstration, og det følger vi naturligvis.

- Vi har en forventning om, at det kommer til at forløbe stille og fredeligt, siger den centrale vagtleder ved Københavns Politi.

Politiet kan ikke oplyse yderligere om, hvordan de vil være til stede til demonstrationen.

Selve prisuddelingen foregår i Landstingssalen på Christiansborg, hvor folketingsmedlemmerne Marie Krarup og Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti er blandt deltagerne.

Tommy Robinson vil selv tale i over en time til arrangementet, der er åbent for offentligheden.