Modstandere tager Mette F. i forsvar: - Uanstændigt!

Det har skabt politisk forargelse, efter en dukke forestillende Mette Frederiksen blev brændt af under en demonstration lørdag aften i København.

Demonstranterne forsøgte også at sætte ild til dukken, hvilket andre demonstranter dog fik slukket.

Derefter blev den hevet ned på jorden, hvor hovedet blev skilt fra kroppen og resterne af dukken smidt i en busk.

Foto: Tariq Khan

S-ordfører rasende over Mette F.-dukke: 'Fy for pokker'

Dén form for adfærd har skabt forargelse i det politiske landskab.

Politisk ordfører fra Venstre Sophie Løhde stiller sig op i køen for at tage afstand fra afbrændingen:

'Simpelthen uanstændigt at klynge en dukke af statsministeren op og sætte ild til den.'

'Helt fint at være politisk uenige, men det her er under lavmålet og ikke fordrende for en konstruktiv dialog og debat,' skiver Sophie Løhde til Ekstra Bladet i en mail.

Løkke: 'Over stregen'

Også landets tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer på de voldsomme scener, der udspillede sig ved Forum i København.

'Helt enig. Det l a n g t over stregen! Der skal være højt til loftet i den offentlige meningsudveksling, men ikke så højt,' skriver han på Twitter.

Det samme gør politisk ordfører for Konservative Mette Abildgaard.

'Føj for den lede, sikke nogle idioter!!!,' lyder det.

Hækkerup om demonstration: Totalt uacceptabelt

Eksploderede

I demonstrationens første del gik demonstranterne roligt gennem byen med banner og slagråb.

Da demonstrationen sluttede ved Forum omkring klokken 19.30, eksploderede det i voldsomme konfrontationer med politiet og demonstranter imellem.

Der var ifølge politiet omkring 400-500 mennesker ved begyndelsen af den varslede demonstration.

Flere havde forladt demonstrationen, da den omkring klokken 20 endte i voldsom konfrontation med politiet.