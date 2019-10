Mødtes med forældre til dræbt søn: Så smed han bomben

Den amerikanske præsident Donald Trump har mange roller, og tirsdag gav han den som krammebamse.

Tirsdag var forældrene til den dræbte teenage Harry Dunn på besøg i Det Hvide Hus for at tale om den triste sag, der er havnet på Donald Trumps bord. Deres søn blev kørt ihjel af en amerikansk diplomatkone, som de kræver straffet.

Men det var alligevel en overraskelse for parret, at kvinden, der havde dræbt deres søn, pludselig sad inde ved siden af.

- Bomben blev smidt, kort efter vi gik ind i rummet. Anne Sacoolas sad inde i bygningen og var klar til at tale med os. Vi gjorde det meget klart på mødet, at vi meget gerne vil tale med hende og møde hende, men det skal være på vores præmisser og på britisk grund, sagde Charlotte Charles om Trumps overraskelse.

I august blev 19-årige Harry Dunn kørt ned og dræbt på sin motorcykel i Northamptonshire.

Charlotte Charles brød flere gange sammen i løbet af dagen. Foto: Ritzau Scanpix.

Bag rattet sad Anne Sacoolas, der af ukendte årsager kørte i den forkerte side af vejen. Den slags er normalt strafbart, men det er ikke tilfældet for den 42-årige amerikaner. Hun er nemlig gift med en diplomat, og efter ulykken rejste hun hurtigt hjem til USA.

Alligevel ønsker Storbritannien, at hun skal udleveres fra USA og tage sin straf, og den sag er nu havnet på højeste niveau.

Anne Sacoolas er gift med Jonathan Sacoolas, hvis rolle i Storbritannien fortsat er uklar, men der er meldinger om, at han er NSA-spion. Derfor mener amerikanerne, at både han og konen er beskyttet af diplomatisk immunitet.

Det mener briterne ikke, og med forældrene i spidsen kræver de hende straffet.

Trump gav hende hånden

Efter den indledende overraskelse på mødet tirsdag, talte Donald Trump og forældreparret i omkring 10-15 minutter. Til The Guardian fortæller Tim Dunn, hvordan den amerikanske præsident var meget medfølende og sad med Charlotte Charles i hånden.

- Da vi ankom, var han meget medfølende, og det virkede oprigtigt. Vi forventede ikke andet. Mange af medarbejderne i hans stab gjorde det samme.

Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg sagde til Trump, at hvis det var din 19-årige søn, så havde du gjort det samme. Så greb han om min hånd lidt hårdede og sagde. Ja, det ville jeg måske. Måske vi vil prøve at se det fra en anden vinkel. Det gav os et lille håb om, at han vil se på det en gang mere og arbejde ekstra for os, sagde Charlotte Charles efter mødet.

Før mødet var Charlotte Charles ikke Trumps største fan.

I sidste uge besvarede Donald Trump spørgsmål fra pressen om sagen, og her kom han til at vise en række hemmelige noter fra National Security Council til pressen.

'(Hvis der bliver spurgt) bemærk, som udenrigsminister Pompeo fortalte udenrigsminister Raab, så vil den amerikanske regeringsmedarbejders kone ikke vende tilbage til Storbritannien.'

'(Hvis der bliver spurgt) bemærk, regeringsmedarbejderens kone bliver nødt til at overveje, med råd fra hendes advokat, at tale med de britiske myndigheder, hvis de har spørgsmål,' står der på de to noter.

Og det var især førstnævnte formulering, der gjorde Harry Dunns mor stiktosset.

- Jeg kan ikke se pointen i, at Boris Johnson skal tale med Donald Trump, når hans noter afslører, at USA allerede har taget deres beslutning, siger familien til Sky News, ligesom de kalder Trumps adfærd for svinsk i en officiel meddelelse til pressen fra talsmand for familien, Radd Seiger.

Den britiske regering har også fået massiv kritik af familien, og Boris Johnsons ageren i sagen bliver kaldt et mediestunt.

Ballade mellem statsledere

Tidligere har Boris Johnson har i kølvandet på sagen meldt følgende ud:

- Jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at bruge diplomatisk immunitet i denne slags sager, siger han om sagen og kræver Anne Sacoolas udleveret til Storbritannien.

Men den køber Donald Trump ikke.

På et pressemøde onsdag i Det Hvide Hus forsvarede den amerikanske præsident sin statsborger:

- Det var en forfærdelig ulykke. Kvinden kørte i den forkerte side af vejen, og den slags sker. Du ved, de kører i den modsatte side af vejen, og den slags sker. Det er meget forvirrende. Jeg kan ikke sige, at det aldrig er sket for mig, for det er det, sagde Donald Trump.