Mogens Jensen får bestyrelsespost

Kulturminister Joy Mogensen (S) har udpeget den tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) til at sidde i bestyrelsen for Folketeatret i København.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker blot en måned efter Mogens Jensens exit som fødevareminister efter skandalen om den ulovlige ordre om aflivningen af alle landets raske mink.

'Nye kræfter'

I alt er der udpeget medlemmer til fem teaterbestyrelser af Joy Mogensen.

- Både nye kræfter og garvede bestyrelsesmedlemmer for fem store teatre har sagt ja til at være med, når teatrene skal videre på deres færd ud at nå nye publikumsgrupper med skønne scenekunstoplevelser.

- Hver især har de gode kompetencer med sig, som de er villige til at sætte i spil for at gøre teatrene til endnu stærkere medspillere i det danske samfund, siger hun i pressemeddelelsen.

