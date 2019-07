Mogens valgte Barolo: Jeppe tog til Bruxelles

To ministre fra Mette Frederiksens (S) regering var mandag indkaldt til ministermøde i EU - men det var kun den ene, der dukkede op.

Som Ekstra Bladet kunne afsløre i går, valgte fødevareminister Mogens Jensen (S) nemlig at droppe et vigtigt møde i EU's ministeråd for landbrug og fiskeri for i stedet at tage på ferie i vin-mekkaet Barolo i Italien.

Til gengæld valgte hans partifælle, udenrigsminister Jeppe Kofod, at trække i arbejdstøjet og møde op i Bruxelles.

Han var indkaldt til et ministermøde for EU's udenrigsministre, der blandt andet skulle orienteres om situationen omkring Iran, migration og situationen i Irak. Og for ham var det tydeligvis vigtigt, at danske interesser blev repræsenteret.

Forud for mødet sagde han blandet andet:

– Og så skal vi diskutere migrationskrisen, hvor jeg vil tale for, at EU arbejder for et historisk løft af Afrika, så vi tager hånd om de årsager, der får folk til at søge mod Europa, og at vi får ødelagt menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel.

– På alle de spørgsmål er det afgørende for Danmark, at EU arbejder tæt sammen og udgør en stærk stemme i verden.

Billeder fra EU afslører også, at Jeppe Kofod udnyttede dagen i Bruxelles til en masse uofficiel snak – blandt andre med den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt, Spaniens udenrigsminister Josep Borrell, Tysklands europaminister Michael Roth og den østrigske EU-kommissær for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i samtale med den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt under EU-møde i mandags. Privatfoto

Forud for EU-mødet var Jeppe Kofod desuden vært for en kaffesnak med ministerkollegerne fra Norden og de baltiske lande, som det ses på billedet herunder:

Venstres medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen, der sidder i parlamentets landbrugsudvalg, er stærkt kritisk over, at Mogens Jensen både gik glip af at sætte sit aftryk ved forhandlingsbordet, men også missede hele det politiske spil.

– Når man inviteres til et ministerrådsmøde, bør man altid møde op, for der foregår også rigtig mange ting mellem de officielle møder. Det er jo på gangene, tingene sker – og du får ikke den korridorsnak, når du sidder i en havestol, siger han.

Travl Jeppe

Jeppe Kofod er også i dag torsdag mødt op i Bruxelles for at deltage i et møde i Rådet for almindelieg anliggender, hvor man blandt andet skal diskutere retsstatsprincippet i EU. I morgen går turen til Paris, hvor han skal mødes med sin franske kollega, Jean-Yves Le Drian.

Mogens Jensen, der blev minister 27. juni, har begrundet sit afbud med, at han skulle på ferie, men den forklaring giver Asger Christensen ikke meget for:

– Jeg ved godt, at ferie er planlagt, men jeg udskød selv min, fordi parlamentet arbejder i juli måned, så jeg mener ikke, at det er nogen undskyldning, siger han.

I stedet for allerede nu at møde sine nye ministerkolleger og skabe alliancer må Mogens Jensen vente til september. Det fremgår af en mail, han har sendt til Ekstra Bladet:

– Det er altid vigtigt at opbygge et forhold til sine europæiske kollegaer, og jeg ser frem til at møde dem til det næste rådsmøde i september.

Tavs Mette

Statsminister Mette Frederiksen (S) er ikke vendt tilbage med en kommentar til Mogens Jensens afbud. Her ses hun selv i sidste uge i forbindelse med et besøg hos Tysklands kansler Angela Merkel. Foto: Hannibal Hanscke/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen (S) for at høre hendes holdning til, at fødevareminister Mogens Jensens meldte afbud til det vigtige EU-møde, men hun er ikke vendt tilbage.

Han afbrød ferie

Tysklands udenrigsminister Heiko Maas afbrød sin ferie for at tage i mod Jeppe Kofod. Foto: Susie Knoll /SPD Saar

Det kan godt lade sig gøre for ministre at afbryde ferier, når arbejdet kalder.

Da udenrigsminister Jeppe Kofod (S) 1. juli som sin første officielle rejse valgte at tage til Berlin, afbrød landets udenrigsminister, Heiko Maas sin ferie for at tage imod.

En gestus, som Kofod ifølge Jyllands-Posten, udviste stærk begejstring for. Og oven på pressemødet sagde Jeppe Kofod da også, at Tyskland er en 'sindssygt vigtig partner'.