Morgan serverer øl for fyret statsminister: Kom igen, Stefan

- Hvis du spørger mig, så bliver Stefan statsminister igen.

Det er Morgan Sliwo, som ejer den nu vragede svenske socialdemokratiske statsministers stamspisested, overhovedet ikke i tvivl om.

- Du er den eneste til at være statsminister. Vi elsker dig og kender dig. Du er den stærke leder. Heja, Stefan! Kom igen, du er bedst, lyder hilsnen via Ekstra Bladet til den 61-årige Stefan Löfven.

Indtil da står Morgan Sliwo klar på Restaurang Hubertus i hjertet af Stockholm med den nu midlertidige regeringsleders livret, raggmunk och fläsk, som er en slags pandekager med flæsk.

Kaos

Löfven kan ifølge restauratøren også godt lide stegt flæsk - og øl.

Det har han nedsvælget på Hubertus gentagne gange ovenpå valget til Riksdagen 9. september.

- Vi har kendt til situationen et stykke tid, og han var her for eksempel i fredags ved 17.30-tiden og få en øl eller to. Han var afslappet og glad, og vi jokede lidt om, at fremtiden ser lys ud, fortæller Morgan Sliwo til Ekstra Bladet.

Efter valget hinsidan har der dog langtfra hersket politisk ro i Riksdagen - snarere et parlamentarisk kaos.

Hverken den ’rød-grønne’ eller den borgerlige blok ’Alliansen’ kan mønstre de nødvendige 175 mandater for at danne en regering. Begge står fast på, at de ikke vil være afhængige af Sverigedemokraternas 62 mandater.

Som ventet blev Stefan Löfven tirsdag fældet som statsminister ved en afstemning i Rigsdagen.

Sammen med Sverigedemokraterna stemte de fire borgerlige partier i Alliansen mod den tidligere smed, som tabte tillidsafstemningen med 204 stemmer mod 142.

Stefan klogere end de andre

Med færre end 175 stemmer imod sig, kunne Löfven have beholdt statsministerposten.

Morgan Sliwo har - måske ikke overraskende - ikke megen fidus til nogen af Löfvens rivaler.

- Stefan er klogere end Kristersson (Ulf Kristersson, Moderaternas formand, red.) og Jimmie (Jimmie Åkesson, formand for Sverigedemokraterna, red.), siger Morgan Sliwo, som påpeger, at Socialdemokratiet stadig er det største parti.

- Vi håber det bedste for Sverige og håber, vi beholder Stefan. Det er godt for Sverige, folket og økonomien.

Drikker normalt mælk

Han betegner den tidligere mangeårige formand for fagforbundet IF Metall som en person med et stort, varm hjerte:

- 'Av kärlek varm'. Og det er ikke så nemt at holde en socialdemokrat som Stefan ude. Han er stærkere og klogere.

Da Stefan Löfven fejrede valgsejren for fire år siden, bedyrede Morgan Sliwo over for Ekstra Bladet, at han normalt kun drak mælk.

Restauratøren erkendte også, at den nyudnævnte regeringsleder nok ville skrue ned for antallet af besøg på Hubertus, men Löfvens appetit har angiveligt ikke svigtet.

- Når han har tid, besøger han os. Han glemmer aldrig. I løbet af sommeren har han været her en til to gange om ugen. Ellers kan det være nogle gange om måneden.

Held og lykke

Og når Löfvens mave knurrer efter traditionel husmandskost, kan hans departement bare ringe:

- Så har de sendt bud efter take away, som er blevet bragt op i parlamentet.

Selv om Morgan Sliwo holder af at servere mad for Stefan Löfven, ser han hellere, at politikeren fortsat vil have masser at lave i Rigsdagen.

- Jeg ønsker ham held og lykke.