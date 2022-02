Morten Bødskov vil drøfte dansk våbensending til Ukraine

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) kalder situationen omkring Ukraine for 'meget, meget alvorlig'.

Det sker i et interview med TV 2 mandag aften.

Han afviser samtidig ikke, at Danmark kan støtte Ukraine med våben og udstyr.

Dermed gentager den nye forsvarsminister tidligere meldinger fra statsminister Mette Frederiksen (S), der i slutningen af januar sagde, at regeringen ikke har nogen 'principiel modstand' mod at støtte Ukraine med våben.

Morten Bødskov siger til TV 2, at en eventuel dansk våbensending til Ukraine skal drøftes onsdag morgen med forsvarsforligskredsen i Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeren påpeger, at Danmark bidrager gennem Nato med en fregat og fire F16-fly til de baltiske lande.

Ifølge Bødskov er der ingen tvivl om, hvem der har hovedansvaret for konflikten omkring Ukraine. Det er Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Det er en meget, meget alvorlig situation, som han (Putin, red.) egenhændigt har bragt Ukraine og resten af Europa i, siger Bødskov til TV 2.

Forstå konflikten mellem Rusland og Ukraine.

Mandag holdt den franske præsident Emmanuel Macron møde med Putin i Moskva. Her meldte den russiske præsident ud, at han var klar til at gå på kompromis.

Han forsikrede også, at Rusland gør 'alt for at finde en fredelig løsning på krisen i Ukraine'.

Samtidig havde USA's præsident, Joe Biden, besøg af den tyske forbundskansler, Olaf Scholz. De to lande er enige om reaktioner på Ruslands aggressioner over for Ukraine.

Meldingerne fra de to stormøder er dog ikke noget, der får den danske forsvarsminister til at falde til ro.

- Der er ingen grund til at være naiv over for en person som Putin, og hvis du spørger mig, om jeg er mere tryg nu, end jeg var, da jeg stod op i morges, er det altså ikke tilfældet, siger han til tv-stationen mandag.

Rusland har omtrent 100.000 tropper placeret på grænsen til Ukraine, men Putin har gentagne gange afvist, at en invasion var på vej.