Morten Østergaard i tvivl om ny regering

Forhandlingerne om en ny regering er i fuld sving.

Gennem tirsdagen har Enhedslisten, SF, de radikale og Socialdemokratiet således diskuteret en række væsentlige punkter, der skal falde på plads, før Mette Frederiksen kan sætte sig i stolen som Danmarks næste statsminister.

Men netop det er ikke givet på forhånd, fortæller Morten Østergaard. Han bedyrer tirsdag aften, at han 'selvfølgelig' er i tvivl om, hvorvidt partierne kan blive enige om en ny regering.

- Jeg ser masser af knaster i forhandlingerne endnu. Der er masser af områder, som vi ikke har berørt. Der er mange steder, hvor der ikke er svar på, hvordan man vil betale for ambitionerne på blandt andet klima og uddannelse, siger Morten Østergaard.

Han siger videre, at han ikke har et krav om at komme med i regering med til mødet tirsdag aften med Mette Frederiksen:

- For os er det politiske det vigtigste. Vi har sagt, at vi ikke er bange for at tage ansvar, men det er politikken og retningen, der er det vigtigste for os, siger Morten Østergaard.

Før tirsdagens første runde af forhandlinger på Christiansborg var der dog anderledes optimisme at spore hos den radikale leder.

- Vi har masser af god vilje med. Og som bekendt: Hvor der er vilje, er der også en vej. Vi har ikke travlt, det vigtigste er, at vi kommer afsted i den rigtige retning, lød det her fra Østergaard.

Uddannelse på bordet

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger efter dagens andet forhandlingsmøde med Mette Frederiksen, at uddannelse også har været på bordet. Her ser SF gerne et farvel til nationale test.

- Vi diskuteret børnefattigdom og kontanthjælpsloft, men vi har også nået at diskutere spørgsmålet om uddannelse. Hvad gør vi for at sikre, at vi får en folkeskole, hvor der også er plads til at være barn. Det er blandt andet diskussionen om nationale test, karakterer og andet, siger Pia Olsen Dyhr.

Derudover har de røde partier diskuteret børnene på Sjælsmark. Tirsdagens forhandlinger er ikke overstået, og de vil blive genoptaget igen onsdag.