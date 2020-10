Morten Østergaard melder sig syg

Morten Østergaard, tidligere politisk leder i Radikale Venstre, har meldt sig syg, efter flere sager om sexisme er kommet frem de seneste dage.

Det oplyser Sofie Carsten Nielsen i en pressemeddelselse.

'Morten Østergaard har valgt at sygemelde sig. Jeg vil tage stilling til hans situation, når han er tilbage fra sygeorlov', lyder det.

Morten Østergaard har fået tre reprimander på baggrund af tre sager, der har set dagens lys de seneste dage.

'Kendetegnende for dem alle er, at der er reageret, og at sekretariatschefen har forelagt sagerne for den politiske leder med en reprimande og indskærpelse af, at det ikke skal ske igen', lyder det i en redegørelse fra partiet.

Sofie Carsten Nielsen har taget over som politisk leder, efter Morten Østergaard trak sig. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Opdateres..