Morten Østergaard på dybt vand

Politisk leder for De Radikale, Morten Østergaard, kastede sig ud i en tre en halv kilometer lang svømmetur for at vise, at 'vi drukner i symbolpolitik'.

Han svømmede fra den meget omtalte ø Lindholm til havnen i Kalvehave på Sydsjælland. Danmark har brug for en ny retning, mener han.

- Jeg synes, at vi er ved at drukne i symbolpolitik. Jeg synes, at der er mange ofre for, at de vigtige problemer står uløste hen, fordi regeringen og DF - ofte støttet af S - har mere travlt med at lave denne her symbolpolitik, siger Morten Østergaard.

I 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at kriminelle udlændinge, der skal udvises, men som Danmark ikke kan sende hjem, fra 2021 skal bo på øen Lindholm i Stege Bugt.

