Motorvejs-kaos: Jysk borgmester kræver havnetunnel

Vejles borgmester banker i bordet.

Efter Vejlefjordbroen var lukket flere timer fredag som følge af et færdselsuheld, kræver borgmester Jens Ejner Christensen, at der bliver gjort noget, for at afhjælpe byens trafikale problemer. Han kalder selv situationen for kaotisk, for når Vejlefjordbroen lukker, kører den tætte trafik igennem Vejle by.

Helt specifikt er det en havnetunnel, der skal være Vejles frelser.

- Havneruten og havnetunnelen er nøglen til at løse det her. Det vil øge kapaciteten gevaldigt, og vi kan samtidig nedlægge en rundkørsel og to-tre lyskryds, siger han til TVsyd.

Lukker landet

Vejlefjordbroen er både en statsvej og en Europavej, og derfor mener borgmesteren, at tingenes nuværende tilstand er for dårligt.

- Vi lukker fuldstændig landet fra nord til syd. Så jeg synes, at det vil være overordentligt rimeligt, at staten forholder sig til problemet. Hver gang der er en hændelse på Vejlefjordbroen øger det presset. Det er en nødvendig investering, siger han.

I regeringen og Dansk Folkepartis nye udspil om infrastruktur er Vejles vejpine nævnt, men kun med henblik på, at Vejdirektoratet skal gå i dialog med kommunen om, hvilke løsninger, der kunne være.

424 millioner kroner

Havneruten, som Vejle kommune præsenterer i deres mobilitetsplan for 2018-2030, er estimeret til at koste omkring 424 millioner kroner. Udover en havnetunnel, skal der også udvides fra to til fire spor mellem Horsensvej og Ibæk Strandvej/Fredericiavej.

Borgmesteren mener dog, at det svimlende millionbeløb vil være godt givet ud, i og med at havneruten er 'nøglen til at løse problemet.'

Han håber at kunne tage fat i de pågældende politikere efter valget, for at finde medfinansiering fra staten til den kommende havnerute.