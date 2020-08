Mundbind anbefales nu i kollektiv trafik i Oslo

De norske myndigheder anbefaler nu, at der anvendes mundbind i den kollektive trafik i myldretiden. Det gælder Oslo og den lille kommune Indre Østfold.

Den norske sundhedsminister, Bent Høie, understreger, at mundbind ikke erstatter reglen om en meters afstand.

– Den beskyttende virkning af mundbind er anslået til at være på 40 procent, mens det at holde mindst én meters afstand er anslået til at reducere risikoen for smitte med 80 procent. Meteren er altså vigtigere end mundbindet, siger han.

Hvis smitten spredes yderligere, kan det blive nødvendigt at anbefale brug af mundbind andre steder end i den kollektive trafik. Det vurderer den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvis kommuner eller bestemte områder når et højt smittetal, anbefales også brug af mundbind i butikker, på universiteter, på museer og på gaden, skriver netavisen VG.

Det vil især være i situationer, hvor det ikke altid er muligt at holde en meters afstand, skriver FHI.

Sundhedsminister Bent Høje siger videre, at brug af mundbind er en solidaritetshandling.

– Mange tror, at man bruger mundbind for at beskytte sig selv mod smitte. Men man beskytter først og fremmest andre mod smitte, hvis man har virusset uden at vide det.

Sundhedsministeren pointerer, at de norske myndigheder følger op med informationskampagne for rigtig brug af mundbind.

Børn op til 7. klasse anbefales ikke at anvende mundbind. Børn under to år skal under ingen omstændigheder bruge mundbind.

Anbefalingen fra de norske myndigheder gælder fra mandag 17. august og foreløbig to uger frem.