Musk genåbner journalisters konti på Twitter efter kontrovers

Elon Musk siger lørdag dansk tid, at han vil genåbne flere journalisters konti på Twitter, efter han har fået dem lukket med den begrundelse, at de bringer hans familie i fare.

Det sker, efter en afstemning som rigmanden har holdt på det sociale medie, skriver AFP.

Musk, der i dag er den primære ejer af Twitter, havde ellers påkaldt sig EU's, FN's og andre aktørers vrede, efter han havde suspenderet flere prominente journalisters konto.

Journalisterne kommer blandt andet fra medierne New York Times, Washington Post og CNN:

I afstemningen på Twitter svarer 58,7 procent af de 3,7 millioner mennesker, som har stemt, at Elon Musk bør genåbne de lukkede profiler. 41,3 procent svarer, at han skal vente en uge og så genåbne dem. Det er rigmanden selv, der har formuleret svarmulighederne.

- Folk har talt. Konti, som doxxede min placering, vil få deres suspendering ophævet nu, skriver Musk i et tweet lørdag.

Doxxing er slang for at røbe nogens personlige oplysninger offentligt. Eksempelvis personens lokation.

Sagen handler blandt andet om en række profiler på Twitter, som var automatiserede til at spore og lave opslag om flyaktivitet - heriblandt privatfly ejet af Elon Musk og andre milliardærer.

Flere af de suspenderede journalister benægtede, at de havde deltaget i sporing online af Musk.

Elon Musk mente, at det var en krænkelse af hans privatliv og desuden bragte ham i fare.

Ud over at lukke profilerne havde han blandt andet skrevet, at han vil tage juridisk affære mod en af personerne bag profilerne, Jack Sweeney, efter en hændelse, hvor en mand kravlede op på kølerhjelmen af Musks bil, hvor hans søn sad i.

Sweeney sagde fredag aften til det amerikanske medie CNN, at han endnu ikke havde hørt fra Musks advokater.

Ud over Jack Sweeneys profiler blev en række journalister også udelukket fra Twitter. Det var blandt andre Ryan Mac fra The New York Times og Drew Harwell fra The Washington Post.

Ifølge Ryan Mac arbejder han med at 'følge verdens milliardærer og rapportere om, hvordan de tjener og bruger deres penge'.