Muslimsk kongresmedlem får dødstrusler efter Trump-video

Et muslimsk kongresmedlem i USA har modtaget et stigende antal dødstrusler, siden præsident Donald Trump i en video på Twitter fredag beskyldte hende for at nedtone angrebet mod USA 11. september 2001.

Det fortæller kongresmedlem Ilhan Omar søndag.

- Siden præsidentens tweet fredag aften har jeg oplevet en stigning i antal direkte trusler på livet - mange henviser direkte til præsidentens video eller kommenterer på den, skriver Ilhan Omar på Twitter.

- Voldelige forbrydelser og andre hadforbrydelser begået af højreekstremister og hvide nationalister er taget til i styrke i dette land og rundt om i verden, fortsætter hun.

- Vi kan ikke længere ignorere, at de bliver opmuntret af den person, som sidder i landets øverste stilling, skriver hun med henvisning til præsident Trump.

Fredag udsendte Donald Trump et tweet med en video af Ilhan Omar, som holder en tale om behandlingen af muslimer efter angrebet 11. september 2001. Videoen skifter mellem billeder af Omars tale og billeder, fra da fly rammer World Trade Centers tvillingetårne samt det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Videoen er ledsaget af ordene "Vi vil aldrig glemme" fra Donald Trump.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, sagde tidligere søndag, at hun har iværksat sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Ilhan Omar, hendes familie og hendes ansatte.

- Præsidentens ord vejer meget tungt, og hans hadefulde og betændte retorik skaber reel fare, udtalte Pelosi i en erklæring.

- Præsident Trump er nødt til at fjerne sin respektløse og farlige video.

37-årige Ilhan Omar fra Minnesota kom til USA som somalisk flygtning som otteårig. Sidste år var hun en af de to første muslimske kvinder nogensinde, som blev valgt ind i den amerikanske kongres.

Hun har tidligere udtalt, at det var præsident Trumps "frygtpolitik", som motiverede hende til at stille op.